Heraldo Muñoz: La gente me pide que sea candidato presidencial

El ex canciller y actual presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, no descartó su candidatura presidencial y aseguró que mucha gente se lo pide.

En entrevista concedida a La Tercera, el ex ministro aseguró que haber "sido canciller de la República, a veces, me parece ya un logro que nunca me llegué a imaginar".

Ante la consulta sobre su posible candidatura presidencial, el ex secretario de estado aseguró que "no puedo decir que no seré candidato presidencial, no puedo decirlo, y veo que hay mucha gente que cree que yo debería serlo, no sólo gente en mi partido, sino gente en la calle".

"El que la vida me haya puesto en una situación en donde algunos creen que yo debiera ser candidato presidencial es algo que reconozco, existe y no sé lo que el futuro va a deparar y lo digo honestamente", aseveró el timonel del PPD.

Cabe señalar que el ex canciller descarta que haya perdido el liderazgo del partido, luego de que toda la bancada de diputados PPD votara en contra del TPP11, a pesar de que Muñoz haya sido uno de los gestores del proyecto.