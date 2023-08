"Por sanidad mental": Piergentili no repostulará a la presidencia del PPD

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, anunció que no irá a la reelección en los comicios internos que se desarrollarán este mes, optando por sumarse como vicepresidenta en la lista que encabeza el senador Jaime Quintana.

Si bien el viernes inscribió su repostulación en una lista acompañada por su actual secretario general, José Toro, este último también se sumó a la fórmula de Quintana, y posteriormente aclaró que esa sería la única que integraría, por lo que las autoridades electorales de la tienda congelaron el proceso hasta este jueves.

Previo a que finalizara, Piergentili reveló en entrevista con CNN Chile que "después de mucho pensarlo y de evaluar también mi sanidad mental, de evaluar lo mejor para el partido y no tener una competencia que siempre deja heridos, a pesar de todo, es que he decidido, tal como me lo ha pedido el senador Jaime Quintana, integrar su lista como vicepresidenta".

Preguntada por su apelación a la "sanidad mental", precisó que "es un decir", en el sentido de que "ser presidente de partido es una tarea bien dura y bien ingrata porque siempre hay que andar apagando incendios: tenemos conflictos, disputas, temas importantes en la agenda, entonces, claramente han sido dos años de harto esfuerzo".

"Como saben, tengo una hija chiquita, por lo tanto, uno también quiere más tiempo para las cosas más importantes de la vida", complementó.

Dado que igualmente aspira a la vicepresidencia de la colectividad, Piergentili recalcó que "igual voy a tener una voz y vamos a bregar para que sea un partido que saque adelante las reformas, que tiene un tono de apoyo al Gobierno, pero que plantea también cuando corresponda y en los espacios que corresponda, sus disensos y puntos de vista".

"QUINTANA GENERÓ UNA ADHESIÓN MUY IMPORTANTE"

Como su decisión se dio a conocer después de que trascendiera que su nombre no genera consenso dentro del PPD, reflexionó que "uno tiene que tener conciencia de los escenarios que se dan y claramente, Jaime Quintana generó una adhesión muy importante, y frente a esa adhesión y a una mirada del partido que él tiene, que yo respeto mucho (...) es que yo preferí sumarme a su mesa para seguir siendo parte de una comunidad política y ser parte de un proceso también".

En un encuentro en su oficina parlamentaria este miércoles, el senador reiteró su propuesta a la actual timonel, que surgió cuando el exministro Sergio Bitar liberó un cupo al asegurar que nunca quiso ser parte de esa lista.

Antes de que Piergentili aceptara la oferta, hubo resistencia en su círculo, que aspiraba a instalar nombres de sus filas en esa fórmula para conseguir al menos un tercio de la directiva, consignó La Tercera.

Así las cosas, la lista de Quintana está compuesta por el actual secretario general Toro en el mismo cargo, y como vicepresidentes, Piergentili, la consejera regional Cristina Soto, la senadora Loreto Carvajal, Cristóbal Barra -asesor parlamentario del candidato a timonel-, Gonzalo Prieto y Gonzalo Pinto.