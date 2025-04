PPD proclamó a Carolina Tohá, "la mejor preparada para gobernar Chile"

El Partido por la Democracia (PPD) proclamó este sábado a la exministra del Interior Carolina Tohá como su candidata presidencial de cara a las elecciones primarias oficialistas que se realizarán el 29 de julio.

La ceremonia se celebró en la sede del Congreso en Santiago, que contó con la presencia de gran parte del Consejo Nacional de la colectividad.

"Estamos muy contentos de este momento, en donde no solo lo dice el PPD, (sino que) lo dicen incluso nuestros más acérrimos adversarios: (que Carolina Tohá) es la mejor preparada para gobernar Chile y eso debe ser un tema fundamental a la hora de decidir", expresó el senador Jaime Quintana, presidente del PPD.

Consultado respecto a las conversaciones con el Partido Socialista para que se adhieran a la candidatura de Carolina Tohá, el timonel sostuvo: "Diálogo siempre ha habido, y si es necesario fortalecer ese diálogo, habrá que hacerlo. Pero hay que entender también que los procesos son distintos".

"Algunos han hablado de negociaciones parlamentarias, (pero) lo que sucede es que las negociaciones parlamentarias se cierran en agosto y esto se cierra en 17 días más", aseveró el legislador, quien reiteró que "son tiempos distintos y hoy es el momento de pensar en Chile y ver quién es el mejor preparado".

Por su parte, la exalcaldesa de Santiago publicó en su cuenta de X: "Nuestro propósito es liderar a Chile hacia una etapa de progreso, de bienestar compartido y de seguridad".

Buscamos seguridad porque no queremos violencia en nuestras vidas, no queremos jóvenes muertos en un partido de fútbol, en una balacera o una encerrona, no queremos riñas en los barrios ni en las escuelas, ni mujeres amenazadas por sus parejas, sus jefes, sus ex, sus compañeros.