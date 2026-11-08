Soto: Acusación contra Rabat está al 99% y tendrá votos oficialistas

El diputado Raúl Soto, presidente del PPD, aseguró que la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Francisco Rabat, se encuentra "casi lista" y contaría con votos oficialistas.

En conversación con "Estado Nacional" de TVN, el parlamentario abordó la acción que prepara la oposición contra el secretario de Estado en respuesta a la rebaja de penas a personas condenadas por abuso y violación contra menores de edad, narcotráficantes, asesinos y violadores de derechos humanos, decretos firmados por su cartera.

"Está concluyendo el trabajo de redacción de la acusación constitucional. Diría que estamos en un 99% de avance y en los próximos días se va a concluir en un 100%; se van a hacer las revisiones y los retoques finales para poder presentarla en los próximos días", afirmó el diputado opositor.

Soto aseveró que el titular de Justicia "tiene responsabilidad política, administrativa por la liberación de pedófilos, de violadores de derechos humanos, de narcotraficantes y criminales altamente peligrosos en nuestro país. Fue un cambio de criterio jurídico absolutamente equivocado y, además de eso, ha infringido leyes, la Constitución y tratados internacionales".

El parlamentario adelantó que la acción consiste en tres capítulos: "Uno por la liberación de pedófilos, otro por la liberación y rebaja de condena de violadores de derechos humanos, y un tercero por faltas a la probidad".

"El ministro ha actuado de mala fe, ha escondido información y derechamente ha mentido ante otro poder del Estado como el Congreso Nacional y ante toda la opinión pública", agregó el legislador.

Votos de Chile Vamos y del PDG

El timonel PPD fue enfático en señalar que "acá hay dos caminos: nos ponemos del lado de las víctimas, que son niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, abusados, violados, y también de sus familias; o del lado de los victimarios, que son los abusadores, los violadores de esos niños, y de un gobierno indolente que sigue defendiendo lo indefendible".

En ese sentido, afirmó que "van a estar todos los votos de la oposición, pero no me cabe ninguna duda que también van a existir votos del oficialismo, particularmente de Chile Vamos, y espero que tengamos los votos de la totalidad del PDG".

Soto sostuvo que la situación no solo generó una crisis política, sino también una "crisis ética muy profunda, es una crisis moral que genera un quiebre con la sociedad chilena. Y esa desconfianza va a ser muy difícil de recuperarla si el Presidente Kast no asume su liderazgo y solicita la renuncia a su ministro (...) Por defenderlo, está poniendo en riesgo a todo su Gobierno".

En cuanto a la propuesta presentada por el Ejecutivo para derogar las rebajas de pena, el diputado manifestó la disponibilidad del sector para avanzar en ella. Sin embargo, planteó que "quien debe liderar ese proceso no es el ministro Fernando Rabat. Él creó el problema, él generó esta crisis, no va a ser la persona que la va a solucionar".