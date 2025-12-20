Síguenos:
Tópicos: País | Política | PPD

Tras derrota electoral, el oficialismo debate liderazgos y política de alianzas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Eric Aedo (DC) afirmó en El Diario de Cooperativa que "no es el momento de andarse excluyendo unos y otros".

PC y PPD apuestan por seguir coordinados pese a los debates internos.

Tras derrota electoral, el oficialismo debate liderazgos y política de alianzas
 ATON (referencial)

La Democracia Cristiana plantea revisar su rol y su relación con el gobierno.

En portada

A casi una semana de la victoria presidencial del republicano José Antonio Kast, el oficialismo inició un proceso de repliegue y reflexión interna para evaluar el rumbo del progresismo tras la derrota electoral. 

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el diputado de la Democracia Cristiana (DC) y exvocero de la candidata presidencial Jeannette Jara, Eric Aedo, llamó a evitar exclusiones y a realizar una autocrítica profunda.

"Con toda franqueza creo que este no es el momento de andarse excluyendo unos y otros. Me parece que este es el momento de analizar por qué el oficialismo perdió de la manera que perdió esta elección", sostuvo, agregando que la propia DC debe evaluar si tuvo sentido mantenerse fuera del gobierno "sin jugarse de manera mucho más decidida".

La discusión sobre la política de alianzas también se reactivó tras la reunión entre el presidente electo José Antonio Kast y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Al respecto, el subjefe de bancada del PPD, Héctor Ulloa, enfatizó que hoy la prioridad es preservar la unidad del sector.

"Lo importante es mantener la unidad del sector, independiente de quién esté a la cabeza", afirmó, añadiendo que los liderazgos del Presidente Gabriel Boric y Jara seguirán teniendo un rol relevante en el progresismo.

En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió al futuro de la coalición en la antesala del Comité Político del PC, que se desarrolla en la Central Unitaria de Trabajadores.

"Tenemos una expectativa positiva, pero vamos a mirar con atención los procesos que cada partido va a vivir", señaló, subrayando que, pese a los debates internos, "ninguno desecha la idea de seguir trabajando, al menos, en una coordinación de todos los partidos que enfrentamos esta batalla electoral".

