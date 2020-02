A Mario Desbordes le creció el colmillo

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, le confesó al senador Manuel José Ossandón que durante los últimos meses "le creció el colmillo" en cuanto a ambiciones políticas.

El timonel RN ha tenido un rol dialogante que ha sido valorado de manera transversal durante la crisis que estalló hace cuatro meses, el 18 de octubre. Su actitud comprensiva hacia las demandas sociales, favorecedora del diálogo y con iniciativa en momentos en que el Gobierno se ha visto desorientado, ha realzado su figura. Su posición a favor de la nueva Constitución, en tanto, le ha valido críticas de figuras como Andrés Allamand y Carlos Larraín.

En este escenario, Ossandón había empezado a ver en él a otro posible competidor en su aspiración presidencial. Según informa esta tarde La Segunda, así lo comentó en la interna RN, lo que llevó a Desbordes a propiciar una conversación que tuvo lugar el pasado 4 de febrero.

"Tú dijiste que me creció el colmillo... y es verdad", le lanzó Desbordes a Ossandón en el encuentro.

"Efectivamente me creció el colmillo: estoy pensando ser candidato a senador", añadió el timonel, actual diputado por el Distrito N° 8.

"Está bien que a uno le crezca el colmillo, si uno está en política", respondió -aparentemente tranquilizado- Ossandón.

A continuación, Desbordes le dijo al ex alcalde de Puente Alto que si compite de nuevo por La Moneda -"si tú vas a la presidencial"-, su escaño en la Cámara Alta por la Región Metropolitana quedaría, entre comillas, disponible para él.

"Súper bien", respondió Ossandón, según el vespertino, que indica que hay otros cuatro testigos presenciales de la conversación entre ambos dirigentes.

"Ha sido capaz de percibir lo que está pasando"

Entrevistado por La Segunda, Ossandón resaltó las cualidades mostradas por el timonel durante la crisis, pero apuntó que el actual contexto no es propicio para hablar de la elección a la primera magistratura.

"Él ha sido capaz de percibir bien lo que está pasando con la gente y ha tomado las banderas de la derecha social. Eso hace que la gente lo evalúe bien", señaló Ossandón.

Sin perjuicio de ello, "tras el 18 de octubre hay un cambio absoluto en el panorama presidencial. Hoy el tema está mucho más líquido, incierto (...) Hoy no veo a ninguna persona, incluyéndome, bien posicionada. No hay candidato en ningún sector. No es que a Mario le falte algo; (es que) hoy el país no está para candidaturas presidenciales", dijo Ossandón.

Andrade: "Tiene el pelo muy negro para RN"

Varios analistas políticos consultados por el diario coincidieron en valorar la figura de Desbordes, pero apuntaron como déficit su bajo nivel de conocimiento: 47 por ciento, según la encuesta CEP.

"Un liderazgo presidencial requiere de un nivel de 80 por ciento de conocimiento y plasmar su liderazgo dentro de su sector", señaló Cristián Valdivieso, director de Criteria Research.

"Si bien tener una evaluación positiva es muy importante, le falta crecer en conocimiento", coincidió Aldo Cassinelli, director de Datacamp.

Hugo Herrera, académico UDP y cercano a Desbordes, dijo que "todavía no es tan conocido como otras dirigencias de larga data", pero "su figura ha emergido con claridad muy recientemente, junto con la crisis", y "su liderazgo es poderoso".

Mantiene "abiertos los contactos con distintos sectores, de derecha e izquierda" y "tiene algo difícil de hallar en la centroderecha chilena contemporánea: una comprensión política que se apoya en un pensamiento propiamente político, no economicista", apuntó el filósofo Herrera.

Con sorna, el ex timonel socialista Osvaldo Andrade se mostró escéptico, en la Radio Infinita, frente a las opciones presidenciales del actual timonel: "Él puede tener un cierto respaldo al interior de RN, pero no representa ese mundo (...) RN es la vieja derecha latifundista, tributaria de la nostalgia, los viejos carcamales, los Larraínes... Desbordes tiene el pelo muy negro para eso, se educó en una escuela pública, no da", lanzó.