A una semana del balotaje: Choque entre partidarios de Kast y Boric terminó con dos heridos en Plaza Italia

Un enfrentamiento entre adherentes de los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Gabriel Boric terminó este domingo con dos heridos en el sector de Plaza Baquedano, en el corazón de Santiago, a una semana exacta de la segunda vuelta.

El incidente se originó cerca del mediodía cuando seguidores de la carta derechista realizaban un "banderazo" en la céntrica rotonda, epicentro de las protestas tras el estallido social, y un grupo de ciclistas circuló al mismo tiempo por el sector manifestándose a favor del aspirante izquierdista.

El encuentro entre ambos grupos encendió los ánimos de lado y lado y desató el enfrentamiento a gritos, golpes y lanzamiento de objetos contundentes.

Dos personas resultaron con lesiones leves en la trifulca: una mujer con un golpe en la cabeza y un hombre herido en una mano, según informó Carabineros.

Personal de Control de Orden Público (ex Fuerzas Especiales) detuvo a una persona por desórdenes.

PARTIDO REPUBLICANO ANALIZA ACCIONES LEGALES

Tras el incidente, Kast lamentó los hechos en Twitter: "La Plaza Italia no es de los vándalos violentos. Es de todos los chilenos", expresó.

Más tarde, Kast señaló que desde su candidatura "jamás hemos avalado la violencia y le pedimos a Gabriel Boric que le diga a sus partidarios, a sus partidarios del Partido Comunista, que dejen de violentar a nuestros adherentes".

"A mí me preocupa la violencia. Al menos yo no he visto nunca un adherente nuestro con una polera de Gabriel Boric con el rostro con una bala, y yo sí he visto a adherentes de Gabriel Boric luciendo polera con mi rostro con una bala en la cabeza. Eso es violencia. Yo nunca he visto un adherente nuestro ir interrumpir una reunión donde estamos hablando de temas sociales, nunca un concejal nuestro ha ido a boicotear una actividad nuestra como lo hizo una concejal adherente de Gabriel Boric en Los Espejo", remató.

El Partido Republicano, a su vez, emitió una declaración pública en la que condenó "esta nueva ofensiva de violencia" que, aseguró, "deja una vez más en evidencia el ánimo totalitario de quienes no respetan a quienes piensan diferente y se creen dueños de un lugar".

La colectividad fundada por Kast afirmó que estudiará ejercer acciones legales "para perseguir y sancionar a los desalmados que atacaron a los adultos mayores, mujeres y niños hoy en la Plaza Baquedano".

COMANDO DE BORIC PIDE A ADHERENTES "NO CAER EN EL JUEGO SUCIO"

Boric, en tanto, replicó en Twitter que "la campaña sucia de mentiras y engaños que han levantado Kast y sus adherentes no tiene límites".

"Hago un llamado de corazón a quienes nos apoyan a NO hacer lo mismo. Es mejor mantener los principios que transformarnos en lo que criticamos", abogó el diputado frenteamplista.

Desde su comando, Giorgio Jackson, coordinador político de su campaña, afirmó que "por supuesto que condenamos estos actos de violencia y hoy nuestros esfuerzos están concentrados 100 por ciento en recorrer Chile con el bus de la esperanza y en tocar un millón de puertas para explicar las propuestas que tenemos para Chile".

"Lamentablemente, la tónica de esta segunda vuelta ha sido la campaña sucia, basada en la mentira de nuestro adversario, y, por eso, hacemos un llamado a nuestros adherentes a no caer en el juego sucio ni en el discurso de odio de quienes quieren volver a dividirnos, haciéndonos retroceder a lo peor de nuestro pasado", añadió el diputado de Revolución Democrática.

"Esta elección la vamos a ganar con unidad y esperanza desde la candidatura de Gabriel Boric", cerró.