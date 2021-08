En El Primer Café de Cooperativa, el ex ministro de la Segpres Genaro Arriagada (DC) respondió el ex timonel de Revolución Democrática Sebastián Depolo, quien afirmó que si en la consulta ciudadana de este sábado entre Paula Narváez (PS, PPD, PL y NL), Yasna Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR) "hay una votación muy baja, eso desanimará la contienda" de cara a la primera vuelta presidencial y que el bloque Unidad Constituyente "se juega con cuánta competitividad llega de aquí a noviembre". Según el histórico dirigente falangista, la de mañana "es una primaria que, por errores nuestros, tiene muchas dificultades" y compararla con las mediciones de julio en Apruebo Dignidad y Chile Vamos "no es muy correcto", agregando, por otro lado, que "al interior nuestro hay una mayor convergencia" entre los tres contendores.

