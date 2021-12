Boric deplora a la derecha por plantear que balotaje puede terminar en la justicia electoral: "Es lo mismo que Trump"

El abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, deploró que desde la derecha que apoya a José Antonio Kast hayan planteado el eventual escenario donde la segunda vuelta presidencial de este domingo termine definiéndose en la justicia electoral por la probabilidad de que los resultados preliminares den diferencias estrechas entre ambos candidatos.

El timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, proyectó esta mañana en una entrevista radial que la votación "va a ser estrecha" y que "incluso puede que no se resuelva el domingo, que la diferencia sea tan minúscula que finalmente pueda ir a los tribunales electorales".

Palabras que fustigó duramente Boric, comparando la actitud del sector adversario con la que mostró el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump en los comicios de noviembre del 2020, en los que fue derrotado por el demócrata Joe Biden.

"Es de manual lo que está haciendo la ultraderecha en Chile, es exactamente lo mismo que Trump, que están empezando a cuestionar los eventuales resultados. Ya instalaron una campaña de mentiras, están absolutamente desatados", acusó el postulante izquierdista.

"Quiero insistir en una cosa: hago el llamado a nuestros adherentes no hacer lo mismo, nosotros tenemos principios, convicciones que no vamos a transar por una cuestión electoral. Llamo a no hacer como ellos, yo confío en los resultados electorales, confío en los chilenos y chilenas y confío en las instituciones que van a entregar los resultados cuando corresponda, y no voy a poner en duda los resultados", sostuvo el todavía diputado.

Kast, por su parte, salió al paso y apuntó que la opción de recurrir a instancias como el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) -máxima instancia electoral- es legítimo.

"Siempre nosotros hemos señalado que tenemos una justicia electoral y en muchos casos las elecciones se han definido a nivel distrital y a otras instancias en nuestros tribunales electorales. Es parte de nuestro sistema electoral, por tanto, si la diferencia fuera muy ajustada, claramente cualquiera de los dos candidatos puede hacerlo", dijo le carta del Frente Social Cristiano.

Lo anterior, es lo que lleva además a que los candidatos perdedores, reconozcan el triunfo de los ganadores la misma noche y con la sola información de los resultados preliminares entregados por @ServelChile, que, como se dijo,"no constituyen escrutinio para efecto legal alguno". — Patricio Santamaría (@p_santamariam) December 15, 2021

SERVEL "SE ESFUERZA POR INFORMAR RESULTADOS PRELIMINARES", PERO TRICEL CALIFICA

El consejero del Servicio Electoral Patricio Santamaría, hasta hace poco presidente del Consejo Directivo del organismo, explicó esta semana que el día de las elecciones el Servel "se esfuerza por informar resultados preliminares fidedignos" mediante su plataforma web, pero que "es el Tricel el que califica la elección y proclama al ganador".

Puso como ejemplo lo que ocurrió justamente en los comicios del 21 de noviembre, tras los cuales el Tricel "tuvo 15 días desde la elección" para hacer su labor y "resolvió los recursos de nulidad y proclamó para la segunda votación (balotaje) a los mismos candidatos que informó el Servel la noche de la elección".

"En la primera vuelta presidencial pasada, la votación informada de las siete candidaturas, a unas horas de cerradas las mesas, tuvo una diferencia de sólo 1.277 votos respecto de los definitivos del Tricel. Un 0,018%", detalló en un hilo en Twitter.

Resaltó, en ese sentido, que "la rapidez en la entrega de la información, la desagregación de resultados hasta el nivel de la mesa, la publicidad de las actas digitalizadas y la información de las faltantes y las descuadradas, son las razones que prestigian a nuestro país y al Servel", y es además "lo que lleva a que los candidatos perdedores reconozcan el triunfo de los ganadores la misma noche y con la sola información de los resultados preliminares entregados por Servel", pese a que "no constituyen escrutinio para efecto legal alguno" a falta de las resoluciones del Tricel.

"Los escrutinios son seguros y con controles cruzados, por lo que un digitador no puede alterar la voluntad del electorado, como algunos(as) lo han planteado reiteradamente, demostrando ignorancia o desconocimiento del sistema o, derechamente, mala fe", enfatizó Santamaría.