Boric: "Nos bajamos del árbol y estamos con los vecinos que quieren seguridad para vivir en paz"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró haberse "bajado del árbol" con el fin de trabajar en terreno, en el marco de una actividad realizada durante la mañana de este martes en la comuna de La Pintana.

Tras reunirse con familias del sector afectadas por la delincuencia, el diputado recalcó que "nos bajamos del árbol y estamos en el territorio, estamos con los vecinos y las vecinas, con los chilenos y chilenas que quieren seguridad para vivir en paz, que quieren justicia para vivir en paz".

"Pueden confiar en nosotros, tenemos un compromiso inclaudicable para enfrentar al narcotráfico, a la delincuencia y recuperar los espacios públicos con seguridad", manifestó.

El militante de Convergencia Social dijo que "el espacio público es de los vecinos y vecinas, no de los delincuentes. Eso se los aseguramos y lo vamos a defender con todas nuestras fuerzas desde acá en La Pintana y en todo el país".

"Acá en La Pintana hay un carabinero cada mil personas, una sola comisaría, necesitamos mucho más y eso lo vamos a hacer con justicia territorial", puntualizó.

La Pintana nos recibe para continuar con nuestro trabajo en las calles. Gracias Grace, Ana, Héctor y @claudiapizarro por sumarse a nuestra campaña y acompañarnos en este barrio en donde la seguridad es la demanda prioritaria de los vecinos.



No hay tiempo que perder, ¡actívate!

"No hay tiempo para peleas políticas que no le importan a los vecinos que están siendo víctimas de la delincuencia. Lo que importa es a dedicarnos a los problemas de la gente, yo no tengo tiempo para peleas políticas", añadió, desestimando la importancia de los roces con el Partido Comunista.

"Hoy día nosotros tenemos el deber de convocar, de abrir, de generar la más amplia unidad en torno de un proyecto en positivo, no solamente en contra del candidato del frente, con un proyecto en positivo y para eso se requiere incorporar buenas ideas, vengan de donde vengan", continuó el candidato.

Boric sostuvo que "por ejemplo estábamos hablando de la propuesta de la ley de control de armas de Yasna Provoste, que nos parece que es tremendamente interesante, las propuestas que estuvieron en el programa de Paula Narváez, lo que nos tenga que plantear Marco Enríquez-Ominami con sus votantes, la gente que votó por Franco Parisi que está cansada de los abusos de la política".