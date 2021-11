Boric podría exponer en la Junta Nacional DC, que decidirá entre apoyarlo o dar libertad de acción

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, adelantó que está en conversaciones con la Democracia Cristiana para asistir a su Junta Nacional de este domingo, instancia que decidirá si lo respalda ante la segunda vuelta con José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), si trabaja para su triunfo, o si otorga libertad de acción a sus militantes.

Cabe recordar que el anuncio de la presidenta del partido, Carmen Frei, de que solicitará formalmente a la DC oficializar su apoyo, motivó a la ex abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, a confirmar que votará por el diputado, así como a las críticas de falangistas como el ex timonel Fuad Chahín y la senadora Carolina Goic, quienes pidieron escuchar a las bases antes de determinar aquello.

Al margen de dichas disputas, Boric destacó que desde el domingo "ha habido un apoyo por parte de la mayoría de los partidos de la actual oposición sin someternos a ningún tipo de negociación", y que en el caso de la DC, "estamos esperando una comunicación con Carmen" para -eventualmente- exponer en la Junta Nacional.

El ex Presidente Ricardo Lagos, que también respaldó al candidato este miércoles, deslizó una crítica a la demora de la DC: "Esto es muy pintoresco: leo el diario y veo que están negociando, y yo digo ¿pero qué cosa se puede negociar? Si no me gusta entenderme con usted, ¿voy a votar por quién? ¿Por el que tengo al frente? Cuando hay segunda vuelta, las negociaciones deben hacerse antes".

Candidato Gabriel Boric y opción de participar de la Junta DC del domingo: "Estamos conversando eso, estamos esperando una comunicación formal con Carmen (Frei)". Dice que tienen que conversar con todos los que sea necesario pero no en una negociación de poder. @Cooperativa — Valentina Godoy B (@valegodoyb) November 24, 2021

En esta jornada, el candidato se reunió con legisladores del PS y el PPD para discutir la composición del próximo Congreso: "Tenemos el deber de llegar a grandes acuerdos que nos permitan llevar adelante las reformas, porque lo que le importa a la persona que está en la casa es si vamos a lograr que suban sus pensiones o no, si el Cesfam de su barrio va a mejorar o no (...) Acá el que se encierre y se mire al ombligo va a perder".

"Los partidos que nos están apoyando ahora -el PR, el PS, el PPD, el PEV- nos han señalado que esto no constituye ningún tipo de negociación y acá nos enfrentamos a una decisión que es tremendamente importante y no hay espacio para tratar de buscar cargos en una u otra parte; esa es una discusión para el futuro gobierno", enfatizó.

En la oportunidad, el abanderado también reconoció que en primera vuelta "tuvimos un mal resultado en los sectores rurales", por lo que "tenemos que ir a hablar con las familias campesinas (...) Tenemos que ir a hablar con esos vecinos y vecinas que vieron otros discursos o manifestaron desinterés por la elección. Tenemos que salir a convocar a todos y a todas".

PS ESPERA QUE "TODOS LOS DEMÓCRATAS SE SUMEN" A LA CANDIDATURA DE BORIC

"Estamos convocando a todas las chilenas y chilenos, a todas las ciudadanas y ciudadanos a votar en favor de Gabriel Boric en la segunda vuelta electoral", apuntó a La Tercera el timonel socialista, Álvaro Elizalde, insistiendo -tal como lo hizo el domingo- que "lo que está en juego es demasiado importante".

El senador aseveró que "la amenaza que representa un antiliderazgo (el de Kast) que no cumple con los estándares mínimos de respeto a la democracia y los DDHH nos debe despertar para estar atentos ante lo que eso significa. Y por cierto, movilizándonos apoyando la opción de Boric".

Respecto a la indefinición de la DC, Elizalde dijo esperar que "todos los demócratas se sumen a este esfuerzo y, por tanto, valoramos las definiciones del PR, del PPD, por cierto de Yasna Provoste, quien fue muy explícita. Qué decir de Carmen Frei que es un referente para nuestro país. Todos sabemos el rol que cumplió Carmen Frei para unir a la oposición para luchar contra la dictadura, así que en ese sentido, esperamos que se sumen más voluntades".

En tanto, Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, agradeció a Boric por darse cita con sus diputados, y coincidió con Elizalde en que "acá están en juego proyectos políticos absolutamente opuestos y distintos: Por un lado, está Kast que pone en riesgo la democracia, los derechos de las mujeres, los derechos sociales y la libertad; y por el otro, el proyecto político transformador de Boric, que de una u otra manera busca reencarnar ese ímpetu de cambio que está exigiendo la mayoría del país desde hace un tiempo hasta ahora, para avanzar en justicia social y dignidad para todos y todas".

También valoró que el frenteamplista "vaya a incorporar varios de los planteamientos que nuestros parlamentarios han establecido como prioridad en sus trabajos y en sus territorios, como temas muy relevantes en materia de vivienda, de seguridad, en materia económica, de inclusión de adulto mayor (...) Creo que Boric está mucho más maduro, ha entendido que hay que buscar un equilibrio entre mirar el horizonte desde la copa del árbol, y bajar con los pies en la tierra y recorrer los territorios".