Carolina Arregui sorprendió en la franja: "Creo en Gabriel Boric"

La reconocida actriz chilena Carolina Arregui sorprendió esta noche al aparecer en la franja presidencial de Gabriel Boric a quien expresó su apoyo de cara a la segunda vuelta de este 19 de diciembre.

"Creo en este proceso transformador que estamos viviendo, en nuestra nueva generación, en la reconciliación, creo en que nuestra voz va a ser escuchada. Creo en Gabriel Boric", expresó la protagonista de "Pobre Novio".

Su participación causó sorpresa en varios telespectadores, que hicieron notar en redes que durante su carrera, la actriz se ha caracterizado por no hablar de política, mientras otros dijeron pensar que se inclinaba más bien a la derecha.

carolina arregui por boric: cosas que no vi venir

Lo de Carolina Arregui por Boric no lo vi venir pero ni en broma. Dedito para arriba. 🌳

Carolina Arregui apoyando a Boric en la franja? Eso no me lo esperaba 😱💚 pensé que era del otro lado! #BoricPresidentedeChile2022

Gratamente sorprendida. Recuerdo que Carolina Arregui participó en la Campaña del No y me encanta que no haya mutado con los años. #ParaVivirMejor

