Carolina Tohá presentó su renuncia al Ministerio del Interior

Carolina Tohá anunció la tarde de este martes que presentó su renuncia al Ministerio del Interior y Seguridad Pública al Presidente Gabriel Boric, dando a entender que emprenderá una precandidatura a La Moneda por el PPD.

La ahora exsecretaria de Estado comunicó su decisión durante un punto de prensa en el Patio de los Naranjos de Palacio: "Quiero decir que esta decisión no ha sido fácil, va a haber otro momento para analizarla; lo que corresponde en este momento es agradecer", manifestó.

"Quiero agradecer de corazón la confianza que el Presidente me entregó para desempeñar este cargo, que es una responsabilidad tan alta, y quiero darle las gracias al equipo que trabajó conmigo, que lo entregó todo en estos años, que se sacó la mugre, sin nunca quejarse ni distraerse de la tarea que teníamos", destacó Tohá.

La militante PPD, que estuvo a cargo de la cartera desde septiembre de 2022, aseguró que "todo lo que logramos hacer en estos años, lo hicimos con la ayuda de mucha gente, y este es un momento para reconocerlo, para dar las gracias a mis colegas ministros, a mi familia, a mis amigos y amigas; a muchos alcaldes, gobernadores, parlamentarios, y tantas otras personas".

"No me voy a olvidar por un minuto de que todo lo que hemos logrado avanzar en este periodo en el Ministerio del Interior ha sido por el apoyo de muchas personas, y tampoco me voy a olvidar en ningún momento de que queda mucho, mucho por hacer. Hay tareas que están a medio camino, hay tareas inconclusas, hay objetivos que están en desarrollo, y otras personas van a tener que seguir con este trabajo", relevó la exautoridad.

En ese sentido, "tengo confianza en que el Presidente va a encontrar a esas personas, las más adecuadas, para que encabecen tanto el Ministerio del Interior, como el nuevo Ministerio de Seguridad, que en poquitas semanas va a estar funcionando", añadió.

Tohá adelantó que "en un ratito más va a haber una ceremonia para el cambio de gabinete, y después de eso, ya fuera de La Moneda, como ciudadana, podré hablar con ustedes de lo que viene, y contestar sus preguntas".

Por lo pronto, tres minutos después de que hablara con la prensa, la directiva del PPD expresó en redes sociales que "reafirmamos nuestro respaldo a Carolina Tohá como una opción presidencial para el país".

El cambio de gabinete probablemente comenzará pasadas las 20:00 horas.