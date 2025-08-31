Comando de Matthei descarta descuelgues hacia Kast: "Son independientes"

El abogado Máximo Pavez, coordinador programático de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, desdramatizó el apoyo de exautoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera al candidato republicano José Antonio Kast, calificando la situación como una "polémica artificial" y descartando que se trate de "descuelgues" desde su sector.

"El tema de los descuelgues hay que ser muy claro: para estar descolgado, hay que estar colgado. Yo nunca he visto un cuestionamiento público de ninguna de las personas que está apoyando hoy día a José Antonio Kast, criticando el Gobierno del presidente Piñera, ahí está la muestra de lealtad", afirmó.

En ese sentido, Pavez señaló: "El haber conformado los equipos del Presidente Piñera no significa que uno tenga que adherir necesariamente a un núcleo respecto del cual uno no pueda manifestar opiniones distintas hacia el futuro, pero (esas exautoridades) son independientes hace mucho tiempo".

"A quienes conozco de muy de cerca, Rodrigo Álvarez, Álvaro Cruzat y Jorge Atton (...), son personas que han estado fuera de los partidos de Chile Vamos hace muchos años", aseguró el jurista.

Por lo anterior, Pavez catalogó la situación como "una polémica artificial, que es sostener que aquí hay personas que desde el mundo de Chile Vamos y desde la campaña de Evelyn Matthei están transitándose a la campaña de José Antonio Kast, y eso no es real, porque ninguna de las personas que ha mostrado apoyo a José Antonio Kast estaban en la campaña de Evelyn Matthei. Por supuesto, viva la libertad".

Magdalena Piñera reunirá a exautoridades

En medio de los llamados descuelgues, la hija mayor del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena Piñera, convocó a una actividad -a través de un grupo de Whatsapp que comparte con exautoridades de las dos administraciones de su padre- con la finalidad de reforzar el respaldo a la candidata Evelyn Matthei y evitar eventuales apoyos a Kast.

El diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), se refirió al encuentro que se realizará mañana en la noche, en la sede del comando de Matthei: "Siempre habrá opiniones divergentes en cualquier conglomerado, pero lo importante es que el proyecto político de Chile Vamos y del piñerismo está presente en la campaña de Evelyn Matthei con mucha fuerza y mucha claridad", indicó.

"Tanto así que la propia hija del primer mandatario, Magdalena Piñera, hoy día organiza un grupo de colaboradores para que fortalezca la campaña y se integren al equipo programático. Nosotros estamos felices de saber que la familia Piñera apoya a Evelyn Matthei porque también habla de la responsabilidad de un proyecto político que le da en el largo plazo a Chile un mejor bienestar", destacó el legislador de Chile Vamos.

Por su parte, el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, abordó -en entrevista con El Mercurio- los ejes de su propuesta de campaña y reiteró que la próxima administración debe ser un "Gobierno de emergencia".