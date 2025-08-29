Extimoneles RN desdramatizan fuga de apoyos desde Chile Vamos hacia Kast

Los extimoneles RN Cristián Monckeberg y Mario Desbordes desdramatizaron la fuga de apoyos que protagonizan tanto adherentes como exmilitantes de su partido hacia la candidatura presidencial de José Antonio Kast, en desmedro de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Al equipo del republicano se han unido el expresidente de RN Carlos Larraín, el senador del colectivo -y suspendido de su militancia- Alejandro Kusanovic y el antes adherente Germán Codina; misma movida que hicieron los otrora subsecretarios del Gobierno de Piñera Jorge Atton, Álvaro Cruzat (UDI) y Ricardo Irarrázabal.

En este contexto, Monckeberg expresó que "si quieren ir (a apoyar en el comando de Kast), bueno, decisión de ellos. A lo mejor, (los republicanos) encontrarán que son dos o tres militantes importantes: un parlamentario, otro (ex)alcalde -que es el caso de Codina, se había ido (del partido) antes-, y si les gusta la opción de Kast, bienvenido sean".

En la misma línea, Desbordes reconoció que "ha habido descuelgues, sí, pero el 99,9% de los alcaldes de Chile Vamos está con Evelyn Matthei, el 99,9% de los diputados y senadores de la coalición también está con ella; lo mismo pasa con los de Demócratas y Amarillos".

El jefe comunal de Santiago también lamentó la salida de Codina de RN: "Es una tremenda persona. Desafortunadamente, la directiva lo trató pésimo. Es un tremendo activo que tenía el partido y, bueno, cuando te tratan a las patadas...".

En paralelo a los descuelgues de Chile Vamos, los últimos resultados del sondeo semanal hecho por la consultora Black & White arrojan que Matthei continúa en tercera posición en las preferencias presidenciales en una primera vuelta, con la subida de sólo un punto.

En primer lugar se ubica la candidata del oficialismo y de la DC, Jeannette Jara, que retomó el puesto tras subir dos puntos y alcanzar el 32% de las preferencias. Le sigue Kast, que tuvo una caída de cinco puntos y se posicionó en el 30%.

Republicanos: "Agradecemos todos los apoyos"

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, agradeció los apoyos recibidos de distintas figuras políticas de la derecha a la campaña de Kast.

"Hay muchas personas que, sin importar el partido al cual pertenecen -o derechamente son independientes que se sienten parte de la oposición o fueron parte de gobiernos de derecha en el pasado-, han visto en la candidatura de José Antonio Kast el camino para superar las crisis del país y se han querido sumar con sus ideas a los equipos y a la construcción del plan de gobierno", valoró.

Entre estas figuras, el más reciente caso lo protagoniza la exministra Marcela Cubillos, que durante un streaming del programa "Mirada Crítica" del medio El Líbero, destacó las propuestas presidenciales del candidato.