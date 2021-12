Comandos ultiman detalles de cara a la segunda vuelta presidencial

Los comandos de los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast ultiman detalles de cara a la segunda vuelta presidencial.

Mientras el comando del candidato republicano tienen más de 50 mil apoderados de mesa, el comando de Boric cuenta con 38 mil personas para ejercer esta labor.

"En la candidatura de Gabriel Boric queremos tener un 100 por ciento de cobertura en apoderados y apoderadas de mesa y eso implica llegar a 46 mil personas que estén en el proceso de fiscalización de estas elecciones", señaló el diputado Giorgio Jackson.

"Hoy día tenemos cerca de 38 mil, por eso necesitamos que todas y todos quienes quieran colaborar con este proceso puedan inscribirse en apoderadosboric.cl, la idea es poder ser partícipe de este proceso democrático y eso involucra también a la ciudadanía para que sea un proceso transparente y, por supuesto, que sea legítimo", agregó el parlamentario.

DESDE EL OFICIALISMO SE MUESTRAN OPTIMISTAS

El presidente de la UDI, Javier Macaya, se mostró optimista con la segunda vuelta de mañana domingo, asegurando que las adversas encuestas no tomaron en cuenta al ciudadano común que no manifestó su opinión en los estudios.

"Hay un factor que para nosotros nos tiene muy optimista, que es el voto oculto, el no sabe no responde, hemos visto encuestas que favorecen a ambos candidatos, se han visto encuestas para todos lados, pero ciertamente hay un factor de ciudadanos chilenos que no han manifestado aún su opción a los encuestadores y nosotros estamos convencidos de que ahí va a estar el triunfo de José Antonio Kast", señaló Macaya.

Asimismo, la diputada y secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, explicó que han "tenido una muy buena convocatoria en apoderados, todavía estamos a tiempo para quienes quieran ayudar en este proceso electoral. Sabemos que todas las encuestas han dicho que va a ser una elección bastante estrecha, pero sabemos que en el corazón de muchos chilenos está anclada la libertad y la verdad es que entre elegir entre libertad y comunismo, creo que tenemos muchas opciones de ganar".