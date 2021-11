Pedro Browne, coordinador de campaña de Sebastián Sichel, cuestionó en El Primer Café que integrantes de la coalición oficialista "quieran retroceder 30 años" al respaldar al republicano José Antonio Kast. El ex diputado y ex militante RN dijo que el programa de este último "no se parece a ninguno de los que estaban debatiéndose en la primaria" de Chile Vamos. En esa línea, indicó, "hay un mundo que cree en una centroderecha democrática, moderna, al que no le es obvio tener que votar por un programa como el de Kast en una eventual segunda vuelta... Por lo menos para mí, no es obvio (hacerlo)", advirtió.

