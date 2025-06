Cordero ante críticas de Jara: "La seguridad no es café instantáneo"

Las campañas presidenciales están acaparando la atención del Gobierno, que ya ha intervenido en los debates de dos candidaturas clave: la de Chile Vamos y la del Partido Comunista (PC).

En las últimas horas, la confrontación entre la abanderada de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, y La Moneda ha escalado, mientras que el Ejecutivo también ha debido enfrentar las críticas de Jeannette Jara, carta del PC y exministra del Trabajo, sobre los resultados en materia de seguridad.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, respondió a las declaraciones de Jara afirmando que los temas de seguridad pública "no son como hacerse un café instantáneo", sino que son "mucho más complejos".

Esta declaración fue compartida por la propia candidata, quien, sin embargo, aprovechó la instancia para enfatizar la necesidad de no negar la existencia de una crisis de seguridad en el país.

En sus propias palabras, Cordero declaró: "Yo me refería a todas las personas que simplifican los temas de seguridad, que no es como café instantáneo o sopa para uno. O sea, no es que usted pueda echar en un sachet, agüita y resolvemos los problemas. Es algo mucho más complejo que eso".

Por su parte, Jara respaldó la complejidad del asunto, aclarando: "La comparto, si nadie ha dicho lo contrario. Lo que pasa es que fue la candidata (Carolina) Tohá la que dijo que yo habría planteado que esto era algo así como automático, y yo no lo he dicho. Yo sé que estos son temas difíciles. Sería absurdo plantear algo que no es realidad".

No obstante, la candidata PC fue enfática en su crítica al señalar que "lo que sí no corresponde es que se trate de tapar el sol con un dedo, porque de que hay una crisis de seguridad en el país, la hay".