CPC lanza advertencia sobre el "ingreso vital" de 750 mil que plantea Jara
"Seguir haciendo propuestas que encarecen la contratación le hace daño a las personas que están buscando trabajo y no encuentran", dijo a Cooperativa Susana Jiménez, líder del gran empresariado.
Consideró, en cambio, "muy sano que se haya instalado la discusión de que hay que recortar gastos" en el aparato público.
La abanderada oficialista presentó, finalmente, su anexo programático, que ratifica una propuesta que, hace algún tiempo, fue puesta en duda por el jefe de su equipo económico, Luis Eduardo Escobar.