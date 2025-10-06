Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago8.9°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Presidenciales

CPC lanza advertencia sobre el "ingreso vital" de 750 mil que plantea Jara

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Seguir haciendo propuestas que encarecen la contratación le hace daño a las personas que están buscando trabajo y no encuentran", dijo a Cooperativa Susana Jiménez, líder del gran empresariado.

Consideró, en cambio, "muy sano que se haya instalado la discusión de que hay que recortar gastos" en el aparato público.

CPC lanza advertencia sobre el
 ATON (archivo)

La abanderada oficialista presentó, finalmente, su anexo programático, que ratifica una propuesta que, hace algún tiempo, fue puesta en duda por el jefe de su equipo económico, Luis Eduardo Escobar.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, advirtió en Cooperativa que el "ingreso vital" de 750 mil pesos que propone la candidata del progresismo, Jeannette Jara, puede ir en desmedro del empleo en nuestro país.

"Una propuesta de alzas de salario, que hemos venido viendo a través del salario mínimo, y que va por sobre los aumentos de productividad, lo que hace es generar más desempleo. O sea, no podemos ignorar la situación del mercado laboral actual cuando hacemos propuestas que suenan muy bien, y todos querríamos que los ingresos mejoren y que el empleo aumente, pero la realidad dice otra cosa", apuntó en El Diario de Cooperativa.

Más información en instantes

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada