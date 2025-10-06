CPC lanza advertencia sobre el "ingreso vital" de 750 mil que plantea Jara

La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, advirtió en Cooperativa que el "ingreso vital" de 750 mil pesos que propone la candidata del progresismo, Jeannette Jara, puede ir en desmedro del empleo en nuestro país.

"Una propuesta de alzas de salario, que hemos venido viendo a través del salario mínimo, y que va por sobre los aumentos de productividad, lo que hace es generar más desempleo. O sea, no podemos ignorar la situación del mercado laboral actual cuando hacemos propuestas que suenan muy bien, y todos querríamos que los ingresos mejoren y que el empleo aumente, pero la realidad dice otra cosa", apuntó en El Diario de Cooperativa.

Más información en instantes