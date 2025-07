Cumbre presidencial: seis candidatos recibieron propuestas contra la pobreza

En un encuentro sin precedentes, el Santuario San Alberto Hurtado en Estación Central fue testigo este miércoles de la reunión de los candidatos presidenciales más amplia hasta la fecha.

A la carta del oficialismo, Jeannette Jara; la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y el republicano José Antonio Kast, se sumaron el libertario Johannes Kaiser, el independiente Harold Mayne-Nicholls y Franco Parisi (Partido de la Gente), marcando un hito en la carrera hacia La Moneda.

El propósito de esta cumbre fue la entrega de propuestas elaboradas por el Hogar de Cristo, enfocadas en combatir la pobreza.

Entre las iniciativas presentadas por la institución, destacaron la ampliación de la cobertura de residencias de protección, la búsqueda de soluciones habitacionales y el apoyo integral a las personas mayores en situación de vulnerabilidad.

Uno de los discursos que generó mayor controversia fue el de Parisi, quien centró su intervención en la controvertida idea de eliminar a los operadores políticos, argumentando que "Chile es un país rico, lleno de oportunidades, pero nos están quitando las oportunidades".

"¿Han visto los sueldos que se pagan en el Gobierno? Son increíbles. Nunca más eso. Esa es la dificultad que hay ahí. ¿Cuántos operadores políticos están recibiendo sueldazos y tenemos gente pobre? A mí me duele. Vamos a bajar los operadores políticos. Vamos a terminar con los abusos. Primero, con los políticos y después con todas las concepciones de poder y abuso que existe en Chile", aseguró.

Ex jefe de gabinete de Jara asume en su comando

En paralelo a este encuentro, Jara tenía previsto un importante anuncio: la presentación de su nuevo comando de campaña, marcando un "reseteo" tras la primaria. Sin embargo, la emergencia generada por la alerta de tsunami obligó a la candidata a reagendar el evento, que aún no tiene fecha definida.

A pesar de este imprevisto, la candidata del progresismo sí confirmó la incorporación del militante socialista Jorge Millaquen, quien fuera su jefe de gabinete en el Ministerio del Trabajo y hasta ayer, martes, desempeñaba labores de políticas públicas en el "segundo piso" del Palacio de La Moneda.

En su nuevo rol dentro del comando, Millaquen tendrá a cargo aspectos territoriales.

Asimismo, ha trascendido la posible incorporación de la subsecretaria de Gobierno, Nicole Cardoch, también militante socialista, quien daría un paso al costado de su cargo para asumir un rol en el comando de Jara.

La propia candidata Jara respondió a las especulaciones sobre la dificultad para armar su equipo: "Yo tengo el comando armado, se los he dicho. Tenemos equipo económico y hoy día lo quería presentar, pero durante la mañana, dado que Senapred decretó alerta roja, decidí suspenderlo, porque me parece que quienes estamos en política no podemos estar en una sintonía distinta de la que está la ciudadanía".

"Sobre nombres en particular, puedo confirmar que efectivamente Jorge Millaquen vuelve a trabajar conmigo. Como ustedes saben, él es militante del Partido Socialista, era mi jefe de gabinete. Los demás nombres los voy a presentar todos oficialmente en el comando. Lo que estoy en condiciones ahora de confirmarles es el nombre de Jorge Millaquen", agregó la exministra.