DC repasa a Sichel: Nadie sensato cree que no sabía quién lo financiaba

La Democracia Cristiana (DC) respondió a su ex militante y actual candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, y consideró que nadie sensato puede creer que el ex ministro no sabía de los aportes de empresas pesqueras a su fallida campaña a diputado en 2009.

"Las responsabilidades frente a actos reñidos por la ley son de responsabilidad personal de cada candidato y nadie sensato puede creer que el representante de Chile Podemos Más no haya sabido quién lo financiaba en su candidatura del 2009; más cuando las boletas están firmadas por figuras de su propio entorno, como reveló el reportaje de Chilevisión", señaló una declaración.

Sichel acusó una "operación política orquestada" en su contra, apuntando que los aportes se canalizaron a través de la DC, lo que reafirmó el empresario Juan Santa Cruz, también ex militante falangista y considerado "escudero" del presidenciable.

Para el partido que lidera Carmen Frei, el reportaje "plantea una responsabilidad propia del candidato, quien, para eludirla, intenta involucrar no solamente a la Democracia Cristiana sino a la oposición en general. Mientras tanto su propio sector ya le exige que reconozca su error".

"Adherimos a lo ya declarado por el ex presidente de la DC Juan Carlos Latorre, sobre que estas sumas fueron gestionadas directamente por Sichel y su entorno. La intencionalidad de involucrarnos como partido se debe a la desesperación de Chile Podemos Más para no responder por un candidato y sus actos propios; en un contexto nacional donde el Presidente de la República y su Gobierno también están cuestionados", añadió el colectivo.

Asimismo, la DC aseguró que "nos reservamos las acciones legales y penales para responder a esta acusación, que sólo busca salvar una candidatura que ya no tiene vuelta. El país necesita y exige un estándar mayor, donde su máximos líderes y lideresas no esté secuestrados por el poder del dinero".