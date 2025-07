Decano UDD: Hay un 30% volátil y cualquier cosa puede cambiar su postura

El sociólogo Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, dijo a Cooperativa que un 30 por ciento del electorado está manifestando una posición "volátil" de cara a los comicios de fin de año.

El académico comentó en Lo Que Queda del Día los resultados de la más reciente encuesta Panel Ciudadano-UDD, que dio a Jeannette Jara un 26 por ciento de intención de voto, seguida por José Antonio Kast (24 por ciento) y Evelyn Matthei (18 por ciento).

"Si hubiera una elección presidencial el próximo domingo, entre la siguiente lista de candidatos(as), ¿por cuál votaría?", preguntó Panel Ciudadano-UDD.

De acuerdo al sondeo, "un alto porcentaje de la gente que está expresando su preferencia, un 70 por ciento, es bastante a firme; o sea, es gente que sigue sosteniéndola (en el tiempo)".

Desde ese punto de vista, "¿dónde se juega (la elección)? En ese 30 por ciento (restante) que puede ser volátil, y que cualquier cosa puede cambiar su postura", afirmó.

Guzmán también apuntó al rol que desempeñará "ese grupo de personas que no ha votado sistemáticamente: más de cinco o seis millones de personas que han sido 'obligados' a votar" en razón de la reforma que instaló la obligatoriedad del sufragio.

"Curiosamente, esas personas son bastante autónomas de las opiniones del resto, y ese grupo va a ser bastante decisivo en el resultado final de la elección", indicó el experto.

"A la gente no le gustan las campañas sucias"

Guzmán también analizó el revuelo causado por la "campaña asquerosa" que atribuyó Matthei a los seguidores de Kast, y si bien marcó la discusión política la semana pasada, estimó que su impacto será acotado.

"Esto de las 'campañas sucias' a la gente no le gusta, pero todo depende cuánto es la resonancia que tiene. (...) No son bien vistas, pero ¿cuánto influyen finalmente? No es mucho", planteó.

A su juicio, "lo más relevante" en la disputa intraderechas será que, "hasta el momento, Kast ha estado bastante reservado; la prensa no ha logrado tener pronunciamiento sobre materias que él hablaba hace un año. Hay muchas materias (polémicas) en las cuales él se pronunció y, probablemente, durante la campaña eso complique su candidatura, o empiecen a cambiar un poco la situación".

Respecto al oficialismo, puso foco en la conformación de la lista parlamentaria: "Yo creo que Jara está apuntando a hacer la mayor apertura posible, a la reconstitución de una nueva Concertación, o una Concertación 2.3 ó 2.4 -no sé a esta altura cuál sería- para evitar la mayor cantidad de flancos o de flancos complejos o difíciles de abordar".