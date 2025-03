Diputado Labbé renunció a la UDI: Apoyará la campaña de Kaiser

El diputado Cristián Labbé anunció este martes su renuncia a la Unión Demócrata Independiente (UDI) para apoyar la candidatura presidencial del libertario Johannes Kaiser.

El parlamentario, además, hizo un llamado al candidato republicano, José Antonio Kast, a participar en una primaria con el naciente Partido Nacional Libertario, que proclamó a Kaiser como su carta a La Moneda.

"Agradezco a mi partido, la UDI, y a Chile Vamos por todos esos años que me dio la alegría, y me dio, también, diferencias políticas legítimas. Pero hoy, he tomado una decisión, que además en de índole familiar, consultado con mi señora", dijo Labbé.

"Creo que Chile debe avanzar hacia la libertad. Basta de amarillos, basta de aquellos que hoy creen que con titulares van a gobernar. Quiero un país libre, educado, próspero, que trabaje para los trabajadores, para la clase media", expresó el ahora exUDI.

El diputado Labbé, en conversación con Radio Cooperativa, aseguró: "Hoy elijo caminar con Johannes Kaiser, porque son las ideas que me representan y a la mayoria de los chilenos", a lo que agregó, "hay que reconstruir la derecha en todo su esplendor".

Respecto al lider republicano, José Antonio Kast, el diputado expresó que "Kast ha tenido unas caidas en las encuestas, evidentemente, por eso hay que crear puentes entre republicanos y libertarios. Espero, en lo personal, sentarme a conversar pronto con José Antonio".

Asimismo, Labbé reflexionó y descartó virar hacia el extremo: "Yo no hablaría de ultraderecha, yo le diría derecha".