Economistas y ex ministros presentan plan para los 100 primeros días al comando de Boric

Los integrantes del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible expresaron su respaldo a la candidatura presidencial de Gabriel Boric, al tiempo que entregaron un plan de trabajo para los primeros 100 días de gobierno, fruto del trabajo de más de 2 años que realiza el grupo de economistas.

La cita tuvo lugar en la sede del comando del abanderado de Apruebo Dignidad y en ella el economista y ex ministro de Planificación Andrés Palma explicó que el foro se conformó con miras a prospectar un nuevo modelo de desarrollo, que supere el carácter neoliberal.

En el encuentro además se presentó el libro "Contribución al Debate de las Fuerzas Transformadoras", compendio de las conclusiones de las 11 comisiones de trabajo del foro.

La economista y feminista María José Becerra, ex jefa de la División de Economía Social del Ministerio de Economía e integrante del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, detalló que estas propuestas fueron divididas en: Constitución Económica, Estrategia de Desarrollo de mediano plazo, y una propuesta para los primeros 100 días de gobierno.

Se trata de medidas como un paquete de consolidación fiscal y deuda, una reforma tributaria y la construcción de un modelo de crecimiento económico, pero basado en el empleo decente.

A la reunión asistieron el diputado Giorgio Jackson y el economista Nicolás Grau, ambos parte del comando de Gabriel Boric; y destacados economistas como Carlos Ominami, ex senador y ex ministro; Osvaldo Rosales, ex timonel de la Direcon; Álvaro Erazo, ex ministro de Salud; Álvaro García, ex ministro de Economía; Máximo Pacheco, ex ministro de Energía; Ana María Correa, ex subsecretaria de Economía; Álvaro Gallegos, ex superintendente de Pensiones; Roberto Zahler, ex presidente del Banco Central, así como varios otros miembros del foro, quienes siguieron el encuentro en forma telemática.

Al cierre del encuentro hubo un sentido homenaje en memoria del economista Álvaro Díaz, recientemente fallecido y quien presidía el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, través de la participación de su esposa, la doctora en Sociología Lais Abramo.