Efecto previsional: Kaiser no participará en eventual primaria con Chile Vamos

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (en formación), Johannes Kaiser, calificó este jueves como "un punto de no retorno" el apoyo de Chile Vamos a la reforma previsional en la Cámara Baja y descartó participar en una eventual primaria con la coalición tradicional de derechas.

"Yo soy hombre de palabra. Planteé en su momento que la aprobación de la reforma previsional era un punto de no retorno con Chile Vamos. Chile Vamos ha aprobado la reforma previsional y eso significa que los mínimos políticos comunes con Chile Vamos no se encuentran. Son un proyecto político distinto, evidentemente. No queda mucho más que hablar", dijo el legislador.

Agregó que "respecto de Republicanos y el Partido Socialista Cristiano, entendemos y observamos que hemos dado una pelea en conjunto y, hacia el futuro, sin duda, que va a ser un elemento que nos puede llevar a confluir y esperamos en algún momento tener conversaciones al respecto".

Por su parte, a través de un mensaje en X, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, afirmó que "partidos autopercibidos de derecha profundizan su inconsistencia y aceleran su total desdibujamiento".

"Probablemente antes que el sistema colapse, esos partidos ya no existirán y no habrá a quién ir a golpearle la puerta", fustigó el dirigente.

La celebración de la izquierda es obvia: crece el estado, se debilita la propiedad de trabajadores, se hacen de recursos frescos para más ideología y empieza el control de las pensiones por parte de políticos de turno.

Por el otro lado, partidos autopercibidos de derecha… — Arturo Squella 🇨🇱 (@arturo_squella) January 30, 2025

En tanto, la candidata presidencial de la UDI y Renovación Nacional (RN), Evelyn Matthei, rompió esta mañana al criticado silencio que asumió en la última fase de las negociaciones entre el Gobierno y Chile Vamos para destrabar la reforma y que solo había interrumpido el 22 de diciembre, cuando publicó un críptico mensaje en X en que advirtió que algunas propuestas podrían traer "graves consecuencias", sin dar más detalles.

Mediante un video, la exministra del Trabajo expresó su "enorme alegría (por) ver que aquellos que querían destruir el sistema de capitalización individual, aquellos que querían quitarles todo el dinero de los trabajadores, que decían que no es tu platita, hoy día estén celebrando porque la cotización del 6% es enteramente del trabajador, va enteramente a su cuenta individual y es enteramente heredable".

A renglón seguido, Matthei criticó "a aquellos que están sembrando el terror", en referencia a los partidos Republicano y Nacional Libertario.