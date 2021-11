En El Primer Café de Cooperativa, Javiera Petersen, coordinadora programática del Nuevo Modelo de Desarrollo del comando de Gabriel Boric, defendió la viabilidad de la propuesta de condonar las deudas del Crédito con Aval del Estado, una de las más destacadas y sentidas de su programa de Gobierno: "Está bastante estudiada" y considera unos 300 millones de dólares al año, lo que "no compromete los equilibrios fiscales", dijo la economista, que también indicó que hay "espacio para mejoras", que probablemente se acordarán con los últimos "refuerzos" que asesorarán al candidato: Ricardo Ffrench-Davis, Andrea Repetto y Roberto Zahler. La contradijo el economista Guillermo Le Fort, ex colaborador del programa de Sebastián Sichel, quien sostuvo que esta idea no le convence "para nada", puesto que "si uno deja de cobrar (la deuda CAE), va a tener un hoyo de financiamiento". José de Gregorio (DC), ex presidente del Banco Central y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, señaló derechamente que "los cálculos (del equipo de Boric) están mal hechos". Además, criticó que la discusión se esté centrando en "repartir plata" en vez de abordar el problema de la calidad de la educación en Chile.

LEER ARTICULO COMPLETO