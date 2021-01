Heraldo Muñoz afirma que irrupción de Narváez no impacta definición interna del PPD

El presidente del PPD y precandidato presidencial, Heraldo Muñoz, aseguró en Cooperativa que la irrupción de Paula Narváez como carta del PS no tiene impacto en la definición interna de su colectividad, donde se llevarán a cabo primarias el 31 de enero.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ex canciller planteó que "Paula Narváez es bienvenida, yo creo que ella es una figura muy respetable, yo tengo la mejor opinión de ella, porque en primer lugar fuimos colegas en el gabinete de la Presidenta Bachelet (...) que ella se sume me parece un muy buen nombre, pero por cierto es una decisión que tiene que tomar el Partido Socialista".

"Las primarias del 31 de enero siguen adelante, el único signo de interrogación que pudiese haber es cuarentenas, pero hasta ahora eso va de la manera que estaba previsto (...) más allá del tema sanitario, no veo que sea un obstáculo, no tiene impacto la irrupción de Paula Narváez, tiene impacto en el PS, sin duda", precisó.

Además, el ex ministro dijo que el apoyo de la ex Presidenta Michelle Bachelet a Narváez no le dolió, ya que le "parece natural" que optara por alguien del Partido Socialista.

Muñoz lamentó que "ha habido una enorme irresponsabilidad de la oposición al no llegar con una lista unitaria a la Convención Constitucional, al no llegar por lo menos en las candidaturas. Hicimos un esfuerzo y hubo personalidades transversales que nos convocaron a los partidos, a las listas de independientes e hicimos todo el esfuerzo".

"Me causa mucha desazón el haber llegado con tantas listas, porque esta no es cualquier elección", agregó.