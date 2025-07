Ignacio Walker se arrepiente y se disculpa por haber dicho que "a Matthei se le arranca la moto"

El exministro Ignacio Walker (exDC) pidió disculpas en Cooperativa por haber asegurado que a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, "se le arranca la moto".

Luego que Matthei acusara un campaña en su contra por parte de Republicanos, Walker sostuvo en El Primer Café que esta declaración "no cayó bien y ella tiene mucha razón en que no haya caído bien. De hecho, yo me arrepiento de haber pronunciado esa frase. Le ofrezco mis excusas públicamente aquí por Radio Cooperativa".

"Para mí era un término coloquial para referirse a diversas situaciones, comportamientos, pero no están los tiempos para una cosa así, yo no soy así. No sé si va a aceptar mis excusas, pero se las ofrezco públicamente por la radio, porque creo que no corresponde", añadió.

Walker, que realizó esta declaración en El Primer Café y en otros medios, dijo que "me impresionó cómo las redes sociales tomaron esto, lo tergiversaron y lo pusieron en bot, algo así como 'Evelyn Matthei no está sicológicamente preparada porque se le arranca la moto'. Yo no podía creerlo y le pregunté a un amigo experto y me dijo que no podía hacer nada".

"No corresponde y es más, yo quiero que ella le gane a José Antonio Kast en primera vuelta. Ya no resultó con Carolina Tohá y yo espero que ella gane en primera vuelta", finalizó.

Ante sus palabras, Matthei agradeció a Walker por las disculpas y le envió un abrazo, a través de un mensaje dado a conocer en el mismo programa.