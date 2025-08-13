Jara iniciará gira por Chile para dar a conocer su programa

La abanderada presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, anunció que la próxima semana iniciará una gira por Chile para dar a conocer su programa y dialogar con sectores no afines a su candidatura.

La exministra tiene contemplado comenzar su gira en la Región de Valparaíso y luego movilizarse por 28 ciudades a lo largo del país; viaje que va en línea con su anuncio del martes, cuando comunicó que restaría su participación en los debates.

"Creo que los foros (de debate) son sumamente importantes, pero hay una dificultad concreta: si seguimos de foro en foro, la gente que está en las regiones, poblaciones o comunas, no podrá conocer nuestras propuestas", argumentó Jara.

"Ahora, los foros a los que se pueda seguir asistiendo lo voy a hacer, pero cuando haya un problema, o voy a Punta Arenas o voy a (el foro) Icare. Tengo la impresión de que es mejor que vaya a Punta Arenas", expresó.

La candidata también se refirió a la fallida lista parlamentaria única en el oficialismo tras la baja de los partidos FRVS y Acción Humanista, y volvió a remarcar los beneficios de la unidad e insistió en que seguirá con esa idea hasta que se inscriban las listas en el Servel.

Krauss desmintió que la DC quiera negociar en la segunda lista del oficialismo

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exprecandidato presidencial y diputado del FRVS, Jaime Mulet, comentó que anoche recibió llamados de la Democracia Cristiana luego de que su tienda se restara del pacto oficialista.

"Entendía que si nosotros salíamos le arreglábamos las cosas (al resto de partidos oficialistas), porque había menos presión. Pero no lograron el acuerdo oficialista anoche y me llamó gente de la DC por si todavía había disponibilidad en nuestro (nuevo) pacto. Yo dije que por supuesto", aseguró el parlamentario.

Sin embargo, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, desmintió que su tienda esté dialogando con el segundo pacto oficialista: "Deben ser llamadas de excamaradas que le tienen mucho cariño (a Mulet)".

"La DC cumple un mandato político que la Junta Nacional, en forma clara y precisa nos dio. El domicilio político de la DC es la centroizquierda y allí estaré cumpliendo dicho mandato", afirmó.