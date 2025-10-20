Jara por polémicas en la franja: "Las elecciones no son un todo vale"

La candidata del oficialismo más la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, advirtió este lunes que "las elecciones no son un todo vale", en respuesta a la polémica por el uso de la imagen del expresidente Patricio Aylwin en la franja electoral de Renovación Nacional.

Para la abanderada, al incluir un clip del histórico dirigente de la Falange, "el comando de Evelyn Matthei hizo lo mismo que Republicanos hizo con Jaime Guzmán", aludiendo a la idea de esa tienda de que el fundador de la UDI votaría por José Antonio Kast si siguiera vivo.

Jara apuntó que durante la semana pasada, Chile Vamos se empeñó en reclamar al Partido Republicano que "estaban ocupando a Jaime Guzmán" con fines políticos, "y resulta que ahora ellos (la coalición de derecha) están ocupando a una figura de la DC".

"Por lo menos yo, para esas cosas no estoy. Las elecciones no son un todo vale. Hay ciertas formas en las cuales uno tiene que tener claridad de que no puede ocupar figuras que son de otro sector, es improcedente. Pero bueno, de mi parte no lo van a encontrar", cerró la abanderada progresista.

En tanto, desde la familia del exmandatario, su hija Mariana Aylwin dijo que le pareció exagerada la reacción de la DC, que es su antigua casa política.

Matthei justifica inclusión de Aylwin y acercamientos al centro

Por otro lado, a partir de esta controversia, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, hizo un llamado a Matthei a buscar su propio electorado, y no tratar de captar votos de centro, o de lo que en algún momento fue la Concertación.

"No sabía que había gente que se creía dueña de los votos", fue la respuesta de la candidata de derecha, antes de subrayar que "los chilenos son personas sensatas, y yo voy a buscar los votos en todas las personas sensatas que quieran que Chile progrese".

En cuanto a la aparición del expresidente en la franja de RN, mencionó que "se ha iniciado un proceso para sacar a la DC chilena del Grupo Internacional de la Democracia Cristiana, porque nunca se ha visto que colaboren con el Partido Comunista".

Con todo, Matthei defendió la pieza audiovisual argumentando que durante el mandato de Aylwin "estuve en la vereda del frente; era oposición en esa época, pero vimos (en el Jefe de Gobierno) a una persona que realmente quería sacar al país adelante".