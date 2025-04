Jara realza su origen popular: Chile siempre ha sido gobernado por personas de otros sectores sociales

Jeannette Jara, exministra del Trabajo y hoy candidata presidencial del Partido Comunista (PC), afirmó este martes en Cooperativa que su experiencia y origen social pueden ser un factor diferenciador en la primaria oficialista del próximo 29 de junio.

"Para nadie es secreto que el país siempre ha estado gobernado por personas provenientes de otros sectores sociales, que han hecho su mejor esfuerzo, sin duda, pero creo que para este lado, para los sectores más populares, también puede ser una buena oportunidad", dijo la administradora pública y abogada, oriunda de la población El Cortijo de la comuna de Conchalí, en entrevista con Lo Que Queda del Día.

Jara expresó su entusiasmo por la definición de las candidaturas en las primarias del oficialismo. A juicio suyo, cada aspirante tiene "algunos matices, algunas diferencias", pero comparten "una visión común de lo que Chile requiere para el futuro".

De cara a los comicios, la otrora titular del Trabajo enfatizó la importancia de tener una experiencia que conecte con la mayoría ciudadana para formular políticas públicas efectivas.

"Hay liderazgos muy interesantes en el sector, pero concentrándome en lo mío, me parece que es importante tener una experiencia que conecte con la mayoría ciudadana y eso me parece que contribuye a la hora de formular políticas públicas, porque permite tener una visión más concreta de lo que es el diario vivir de los ciudadanos", señaló.

Asimismo, la otrora secretaria de Estado destacó su capacidad para lograr acuerdos, como en la reforma de pensiones y la ley Karin.

"Yo he demostrado en los hechos que las cosas se pueden hacer, aun cuando el viento esté muy en contra. Tuve que cruzar muchos puentes para poder llegar a los acuerdos que llegamos en 40 horas, en salario mínimo, eh la ley Karin y la reforma de pensiones", sostuvo.

Primarias y unidad

En Cooperativa, Jara destacó la importancia de la unidad en el bloque oficialista, comprometiéndose a apoyar al candidato ganador de la primaria.

"Quien esté a la cabeza de la elección primaria en el resultado va a tener que tener claridad de que los demás vamos a estar siempre disponibles detrás de esa persona. Ese es mi compromiso. Si no soy yo quien gana la primaria, al día siguiente me voy a sumar a la campaña de quien sea la o el elegido", garantizó.

Críticas a la oposición: "Es difícil pensar que dé tranquilidad para la futura gobernabilidad del país"

Por otra parte, la militante comunista cuestionó la capacidad de la oposición para gobernar el país debido a sus divisiones internas.

"Es difícil pensar que un sector que no logra ponerse de acuerdo ni siquiera entre sí mismo dé tranquilidad para la futura gobernabilidad del país", apuntó.

Investigación de Contraloría

Además, Jara se mostró dispuesta a colaborar con la investigación de la Contraloría General de la República sobre actividades que realizó antes de su renuncia al Ministerio del Trabajo, abierta tras una denuncia presentada por diputados de la UDI.

La acción del gremialismo pidió al ente fiscalizador aclarar eventuales situaciones contrarias al principio de prescindencia política por parte de la exministra y hoy candidata presidencial del PC, a raiz del viaje que realizó a finales de marzo por varias ciudades del país para explicar los alcances de la reforma previsional.

"Respecto del requerimiento que se ha hecho a Contraloría, yo he tomado noticia por los medios de comunicación. Me parece muy importante que cualquier duda se pueda despejar. Entiendo que va a responder el Ministerio del Trabajo, pero estoy disponible para lo que la señora contralora considere apropiado", indicó Jara, sugiriendo que esta causa podría estar politizada.

"Esto ha sido parte de gestiones que se han hecho desde la oposición hacia mi persona -y no solamente hacia mí, sino que también en otros ministerios- durante estos tres años que yo me mantuve en el gabinete, y la verdad es que nunca tuvieron ningún fundamento y así lo descartó la Contraloría en todas las ocasiones, cosa que no debiera ser distinta en este caso. Yo me quedo tranquila con lo que he hecho y con el trabajo que he desempeñado", agregó.

Cuba y Venezuela: "Mi modelo tiene que ver con Chile y no con otros países"

Finalmente, Jara comentó la controversia por sus dichos en materia internacional, luego de que asegurara que Cuba -aliado histórico del PC- goza de un "sistema democrático", aunque diferente al que impera en Chile, mientras que la Venezuela de Nicolás Maduro sí puede calificarse como una dictadura.

"A mí me ha llamado mucho la atención la cantidad de preguntas que se han hecho sobre el tema, considerando que yo me estoy presentando de candidata para Chile y que mi modelo es para nuestro país", declaró hoy la candidata PC en Cooperativa.

"Yo entiendo que muchas veces se pueden buscar confrontar ideas, pero no sé muy bien qué gravitación (tienen) en el debate nacional, qué tan gravitantes son estos temas para los chilenos y las chilenas. Yo ya opiné sobre el punto y, como he señalado, mi modelo tiene que ver con Chile y no con otros países", subrayó.