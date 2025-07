Krauss (DC): Hay que escuchar la voz del pueblo y saber por qué la gente confía en Jara

Alejandra Krauss, secretaria general de la Democracia Cristiana (DC), dijo este miércoles, en El Primer Café en Cooperativa, que su partido se ha dado "un par de semanas para hacer un proceso de reflexión, de conversación, de mucha escucha" tras la victoria de Jeannette Jara (Partido Comunista) en la primaria presidencial del oficialismo, por lo que llamó a la prudencia a quienes ya plantean posiciones definitivas sobre si apoyar su candidatura o no en el actual escenario político, más allá de las etiquetas ideológicas.

"Me han hecho tanto sentido esas palabras del Presidente (Ricardo) Lagos en un momento dado, cuando dice, 'He escuchado la voz del pueblo'. Yo creo que tenemos que ser capaces de escuchar la voz de la ciudadanía, por qué razón confían, qué buscan, qué entendieron de la candidata Jara. ¿Votan porque es comunista?", reflexionó la exministra.

Krauss expresó su preocupación por un posible "tema refundacional" y una polarización que no desea para el país, pero instó a abrirse al diálogo, reconociendo que, aunque tenga "diferencias muy grandes" con el programa de Jara, lo fundamental es que el país "rompa el ciclo" de confrontación.

La secretaria general de la DC subrayó que el debate interno del partido "no puede ser solo pragmatismo, cómo vamos a sobrevivir acá. Tampoco puede ser solo miedo a la ultraderecha, sino qué de verdad se está dispuesto por la candidata presidencial Jara ofrecerle al país y en la cual la visión de la DC esté y estemos pensando en las nuevas generaciones", que atienda las demandas de seguridad, justicia y un crecimiento equitativo, buscando que la ciudadanía "vuelva a creer" en la política.

En un momento que calificó de "complejo" para la DC, Krauss reiteró que "el camino sólo por ningún motivo", descartando que el partido vaya a levantar a un candidato propio, como el independiente Harold Mayne-Nicholls: "No", contestó firmemente ante esa alternativa. Asimismo, apuntó que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle "no estará dispuesto" a ser candidato, y que los tiempos exigen "mirar al futuro" y hacer propuestas que respondan a las demandas ciudadanas.

Vodanovic (PS): "No doy por muerto el Socialismo Democrático"

La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, aseguró que las características personales de Jara explican que "haya tanta gente visto en ella una posibilidad de sentirse escuchada, acogida en sus problemas cotidianos y de creerle", atribuyendo esta credibilidad a la trayectoria de la exministra del Trabajo, quien también fue subsecretaria de Previsión Social de Michelle Bachelet.

La dirigenta también destacó que la personalidad transparente de Jara facilita el trabajo conjunto, calificando la reunión sostenida ayer entre la candidata y los líderes de los partidos del Socialismo Democrático (SD) como "super buena", donde se sintió una "amplitud" para el desarrollo de un trabajo colaborativo.

Vodanovic aseguró que no existen "líneas rojas" ni "materias vetadas" en la construcción del comando, y manifestó el "entusiasmo" de los partidos del SD para apoyar "sincera y realmente la candidatura de Jeannette", anticipando que la definición que propondrá a su tienda es sumar "buenos socialistas" al equipo de campaña, especialmente en áreas cruciales como economía, política internacional, salud y vivienda.

La timonel del PS también abordó el análisis interno de su colectividad tras los resultados de la primaria, donde la candidata de su sector, la militante PPD Carolina Tohá, no resultó ganadora. Adelantó que la Comisión Política del PS del viernes será clave para este análisis, pero de antemano descartó un diagnóstico "tan dramático" para el sector.

"No creo que a partir de una candidatura que no era la candidatura de nuestro partido, era una candidatura del sector y, por lo tanto, había muchas voces involucradas y donde se tomaron decisiones -tal como lo dijo Jaime Quintana- del comando en la que no participamos en los partidos, podamos eh hacer un diagnóstico tan dramático del sector", sostuvo.

Finalmente, Vodanovic reafirmó la vigencia de las ideas del Socialismo Democrático, calificándolas como "necesarias para la sociedad, no solo en Chile, en muchas partes del mundo" y como "ideas del progreso" y de una "izquierda posible". "Yo no doy por muerto el Socialismo Democrático. Está muy vivo y va a seguir vivo en las ideas permanentemente", sentenció.

Hoffmann (UDI) admitió "favoritismo" de Jara y en Kast: "Veamos si son capaces de sostenerlo"

Desde Chile Vamos y la candidatura de Evelyn Matthei, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, se mostró cautelosa ante los resultados de las encuestas y la volatilidad del electorado tras el triunfo de Jara en la primaria oficialista y el avance de José Antonio Kast (Partido Republicano) en los sondeos.

La exdiputada advirtió que las encuestas son "muy vertiginosas" y "se han equivocado" en el pasado, como en la reciente primaria donde la abanderada comunista ganó por un margen mucho mayor al pronosticado. "Dentro de esa volatilidad, yo creo que todo puede pasar. Ahora que el favoritismo está puesto quizás más en Jara y en Kast, veamos si son capaces de sostenerlo", afirmó.

Hoffmann, en línea con la postura de Renovación Nacional (RN), manifestó optimismo respecto a la propuesta de Chile Vamos, a pesar de reconocer que la primaria "dejó un ambiente polarizado que favoreció de alguna forma los extremos en el corto plazo". Sin embargo, su impresión es que esta tendencia podría cambiar en el largo plazo, ya que "la gente está cansada de los extremos".

Pizarro (RN): "Posturas de Jara y Kast, en una primera escucha, logran mejor oreja"

Por parte de RN, en tanto, el vicepresidente de la tienda, Pedro Pizarro, minimizó el impacto de Jara, comparando su momento actual con un "veranito de San Juan", señalando que su aumento en las encuestas es "esperable" debido a su mayor exposición tras la primaria, pero que "hay que ver si se sostiene en el tiempo o no".

El exsubsecretario reconoció que candidaturas como las de Jara y Kast "probablemente sean posturas que, en una primera escucha, logren mejor oreja", sin embargo, insistió en que la viabilidad de sus propuestas debe ser analizada con base en la capacidad de construir consensos, evitando una "discusión eterna entre dos sectores que intentan bloquearse".

En contraste, Pizarro enfatizó que las diferencias de Matthei con Kast son "lógicas" y "corresponde" marcarlas, y que hacer eso no es una "pelea", sino la necesidad de mostrar que "claramente no es lo mismo", aludiendo a que "en un caso hay una experiencia y un recorrido que en el otro caso no lo ha habido". "También las diferencias van en el grado de querer alcanzar y buscar acuerdos", subrayó.