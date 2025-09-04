"La mentira del día": Kast niega nexos con "ejército de bots"

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió este jueves a un reportaje emitido por Chilevisión que vincula a su campaña con la utilización de un supuesto "ejército de bots" en redes sociales para hostigar a sus adversarios en la carrera por llegar a La Moneda.

En el programa regional El Matinal de Talca, Kast cuestionó la relación entre la investigación televisiva y Sergio Jara, periodista del canal y hermano de la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara.

"¿Quién es el periodista del área investigativa de Chilevisión? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata a la continuidad?", preguntó Kast.

El candidato agregó: "No voy a emitir una opinión, pero ahí se las dejo para que reflexionen. La mentira del día".

En conversación con Una Nueva Mañana, el periodista e investigador de este reportaje Nicolás Sepúlveda explicó que Sergio Jara no trabaja en el área de prensa, sino que en la del matinal, por lo que no tuvo injerencia alguna.

Kast reforzó su defensa señalando que su campaña se sostiene en propuestas y no en estrategias digitales de hostigamiento.

"Yo en todos los actos públicos siempre le digo a las personas que están ahí que nosotros ganamos por nuestras ideas, con convicción, mirando de cara a las personas. Es la izquierda la que utiliza la violencia como medio de acción política", cerró.

El reportaje de CHV encendió un nuevo flanco en la contienda presidencial, al abordar la eventual existencia de redes organizadas de cuentas automatizadas y perfiles falsos dedicados a instalar mensajes políticos y atacar a opositores, algo que ya había denunciado hace unas semanas la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.