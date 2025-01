Matthei envió carta a RN antes del consejo que busca proclamarla

Un llamado a la unidad de la derecha es el foco de la carta que Evelyn Matthei (UDI) envió la tarde de este viernes a la militancia de Renovación Nacional (RN), en la previa del consejo general del partido de este sábado, donde una mayoría de la colectividad busca proclamarla como candidata presidencial.

Si bien la exalcaldesa de Providencia ya obtuvo el respaldo de 121 consejeros generales para ser abanderada de RN, se espera que el expresidente de la tienda Carlos Larraín cuestione tal nombramiento mañana, antes de la votación ad hoc.

Además, un grupo de militantes está difundiendo una carta para pedir que el consejo deje establecido que se realicen primarias presidenciales en Chile Vamos, pues creen que no hay que dejarle todo "tan fácil" a la gremialista; si no, perderán influencia cuando conforme los equipos de campaña, o su eventual gobierno.

Uno de los firmantes, el diputado Miguel Mellado, sostuvo que "queremos postular que Chile Vamos no solo se quede con que sean los tres partidos, sino que también hacer un conglomerado más grande, como lo quería el Presidente Piñera, que abarque desde Demócratas hasta Republicanos".

"Debiera haber una comisión ad-hoc de los tres partidos para poder sentarse con aquellos movimientos, partidos o personas que quieren encarnar las ideas de la centroderecha para lograr convercerlos que Evelyn Matthei es la mejor opción o bien una primaria con Chile Vamos", detalló.

Es en este contexto que Matthei envió la misiva como un gesto a RN, tras convertirse en la única interesada en representar al partido que ingresó a tiempo los requisitos solicitados para aquello: los patrocinios de consejeros generales, una voluntad expresa de postular, y su adhesión a los principios de esa tienda.

La carta comienza con su agradecimiento "muy sincero a los consejeros generales por presentar mi nombre como una opción para representar a Renovación Nacional como su candidata presidencial", y apuntando que "más allá del resultado del consejo general, quiero manifestar mi cariño a cada uno de ustedes y mi total identificación con el compromiso que el partido tiene con el bien de Chile y su gente".

"Tengo la certeza de que este año electoral será fecundo en la medida que sigamos manteniendo la unidad de nuestro sector, una sana lealtad y sobre todo claridad respecto a los grandes desafíos que nos convocan. Chile nos necesita", emplazó, advirtiendo que bajo el mandato del Presidente Gabriel Boric, "la situación del país se ha deteriorado de manera importante".

"Podemos devolver la esperanza a Chile"

La exministra hizo ver que "la izquierda, en especial la que conforma el actual Gobierno, tiene mucha responsabilidad: quisieron refundar el país despreciando lo que tanto nos había costado construir, fragilizaron el Estado de Derecho y aprobaron reformas que tienen a Chile totalmente estancado", todo cuando "también la política y la democracia se han ido fragilizando".

"Los chilenos han perdido la confianza en sus autoridades e instituciones. ¿Por qué confiar en un Estado que nos trata mal y que entorpece cualquier esfuerzo que hagamos por progresar? ¿Por qué dar crédito a promesas vacías, construidas desde miradas en extremos ideologizadas, que no tienen en el centro a las personas y sus familias? ¿Por qué creer en autoridades que no cumplen con las principales de sus obligaciones, como garantizar la integridad física de los ciudadanos y la paz social?", se preguntó.

Considerando tal escenario, aseguró a la militancia de RN que "tengo la convicción de que podemos devolver la esperanza a Chile. No será fácil: tendremos que trabajar duro, con rigor y pragmatismo, con una honestidad a toda prueba y, sobre todo, con la pasión que sólo tienen aquellos que se dan cuenta de la magnitud del desafío que enfrentamos".

"Estamos llamados a hacer historia y a dar inicio a uno de los ciclos más fecundos de que tenga recuerdo Chile. En esta gesta, y lo quiero decir con claridad, para mí, Renovación Nacional es indispensable", subrayó la gremialista, insistiendo en que "necesitamos la unidad para ganar la presidencial, y también para tener mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados".

"Por eso, si ustedes así lo deciden, me comprometo a trabajar, a escuchar y sumar a todos los que crean que es posible construir un país más seguro, más próspero, más fraterno y con más oportunidades. Un país donde prime la tranquilidad, no sólo en materia de seguridad sino también en lo social, donde los recursos públicos se usen de manera honesta y con foco en las necesidades que nos urgen. Debemos tomar acciones que nos sacudan de este estancamiento que Chile no merece. Con la fuerza de Renovación Nacional y su gente es posible", cierra el escrito.