Michelle Bachelet: "Yo creo que la esperanza tiene que ganarle al miedo"

La ex Presidenta y actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, realizó un llamado a participar en la segunda vuelta presidencial de este domingo y aseguró que "la esperanza tiene que ganarle al miedo".

Tras votar en el colegio Santa Catalina de Labouré de La Reina, la ex Mandataria se manifestó "contenta de estar ejerciendo este derecho cívico, la libertad de elegir (...) con tranquilidad y amor a la patria", realizando un llamado al ganador a "buscar el diálogo con todos los sectores para seguir construyendo un país en que todos nos podamos sentir parte de él".

Visiblemente emocionada, Bachelet citó al defensor de los derechos humanos Desmond Tutu, asegurando que "la esperanza es ser capaz de ver a pesar de la oscuridad", para posteriormente indicar que "la esperanza tiene que ganarle al miedo", aludiendo al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Al ser consultada sobre las denuncias de intervencionismo, respondió: "Intervencionismo electoral, para nada", precisando que "intervencionismo es cuando un gobierno usa recursos propios para apoyar a un candidato".

"¿Alguien podría pensar que un ex Presidente no tenga opinión? ¿O no sabía cuál sería mi opción? Es muy raro eso", dijo.

"Es importante que el país siga prosperando en una dirección positiva (...) Chile ha tenido un año difícil políticamente", puntualizó.