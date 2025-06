Monckeberg (RN): Jara no quiere ser extrema; trata de acercarse al centro

El exministro Cristián Monckeberg (RN) discrepó con los demás panelistas de El Primer Café de Cooperativa este viernes, al sostener que la precandidatura de Jeannette Jara (PC) no está realmente en un extremo, pues "trata de acercarse al centro".

Consultado por la posibilidad de que las presidenciales se polaricen con los resultados de la primaria oficialista, el opositor opinó que "en las últimas semanas, los extremos se han relativizado, y yo creo que el efecto es al revés. No es que la candidatura de Jeannette Jara -a partir de lo que yo escucho de ella- quiera presentarse como extrema; ella trata de acercarse al centro".

A modo de ejemplo, planteó que la mesa de su partido "le quería meter a Daniel Jadue por la ventana, y ella dijo que no; ha tenido dichos respecto de la situación de Cuba que produjeron una picazón generalizada en el PC, tanto que ayer Lautaro Carmona tuvo que salir a desdecirlos; y no estuvo presente en el homenaje al Presidente Salvador Allende, no tengo idea por qué", aunque sospecha que le pudo complicar que el acto lo encabezara el PS, que apoya a su rival, Carolina Tohá (PPD).

Para Monckeberg, en esta campaña se ha levantado "el sentido común, el hacer las cosas de manera más prudente, el no pretender reformularlo todo. Tanto es así, que las dos candidaturas que se han posicionado en mayores extremos, de José Antonio Kast y de Jeannette Jara, han tendido a la moderación, para acercarse a públicos más moderados, más del sentido común, más cercanos a lo que va a ser la elección de noviembre con voto obligatorio".

En contraste, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) subrayó que "el gran problema que enfrentamos hoy es la degradación de la democracia liberal y la tendencia a la polarización, y es en ese contexto que yo veo la primaria del domingo", por lo que estima que un triunfo de Jara, "más allá de lo que ella quiera, va a producir polarización y -lo dijo el propio (timonel de Republicanos, Arturo) Squella- va a aumentar las probabilidades de Kast".

"Creo que una convergencia de la centroderecha con la centroizquierda -y lo vengo diciendo hace mucho- es lo que este país necesita para lograr hacer las reformas, para reimpulsar el crecimiento, el consenso y la armonía social, y creo que en la elección de este domingo, si los sectores más moderados -entre los que me incluyo- se imponen, maximizan la probabilidad de que en la primera y la segunda vuelta el país tenga esa convergencia hacia el centro", aseveró el correligionario de Tohá.

¿Qué voto se impondrá este domingo?

Por otro lado, el exsubsecretario Máximo Pavez (UDI) prevé que la primaria no atraerá a una cantidad importante de personas, y "si hay poca gente votando, van a ganar las posiciones más extremas, porque el PC y sus instrumentos -la CUT, organismos de base en materia sindical y estudiantil- tienen más posibilidades de ganar, porque son más ordenados".

"Si vota mucha gente -1,5 millones, como dijo la presidenta del Frente Amplio (Constanza Martínez)-, y gana Jeannette Jara, significa que tenemos que hacernos cargo de por qué gana ella. Si vota poca gente, que es lo que yo creo que va a pasar, las posibilidad es de que el votante moderado no se levantó, y le tiraron la cadena a la izquierda de este país por ahora", añadió el gremialista.

En contraste, el excanciller Ignacio Walker (ex-DC) anticipó que "esta primaria no la van a decidir los militantes de partidos, sino que los independientes (...), por ejemplo, yo no soy una persona de izquierda ni de Gobierno, soy más bien de oposición, y sin embargo, iré a votar por Carolina Tohá, porque es la única de los cuatro candidatos y candidatas que, objetivamente, puede dirigir un acuerdo de centroizquierda".

Respecto de los extremos, relevó que "se ha planteado que la sensación térmica apunta a que los polos la llevan (representados en Jara y Kast), y esa es una hipótesis. Vamos a ver si se corrobora o no, pero yo creo que eso es malo para el país. Si pierde Carolina Tohá, la segunda vuelta es entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, eso es evidente".