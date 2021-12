El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (Convergencia Social), recibió un escupo y fue mojado con agua por una mujer cuando realizaba una actividad masiva en la ciudad de Talcahuano, Región del Biobío. Según quedó constatando en un video, la agresora estaba acompañada de un hombre y tras el ataque el abanderado comenzaron a cantar en favor de los detenidos del estallido social. Posteriormente, en el discurso que formuló en el lugar, Boric bromeó con el hecho: "No sé si alcanzan a ver, pero lo que tengo no es sólo transpiración, alguien me tiró agua de muestra de afecto, le mando un saludo a esa chica", ironizó, antes de remarcar que el "sentido más profundo" de su candidatura es impulsar un "proyecto colectivo que lucha para enfrentar la injusticia y las desigualdades y combatir a los que creen que se puede hacer negocios con nuestros derechos". También reacción su contendor en el balotaje del próximo 19 de diciembre, José Antonio Kast, carta del Frente Social Cristiano: "La violencia se condena siempre y es tremendamente violento que alguien te escupa en la cara solo por no compartir tus ideas. Inaceptable agresión a Gabriel", expresó en un tuit.

LEER ARTICULO COMPLETO