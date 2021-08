En El Primer Café, el ex timonel del Partido Socialista Osvaldo Andrade consideró que la cuarta aventura presidencial del fundador del PRO, Marco Enríquez-Ominami, "es una decisión personal que no mide consecuencias", por cuanto "le facilita el resultado tanto a la derecha como a la candidatura de Apruebo Dignidad", además de quebrar el pacto parlamentario de la ex Unidad Constituyente. A ME-O "le tengo afecto, pero en esto se equivocó rotundamente, hizo primar su interés personal", provocando "una hecatombe en su propio sector; o sea, para decirlo coloquialmente, se pasó por buena parte a su partido", remarcó el abogado y ex líder de la Cámara Baja.

