Osvaldo Andrade: PS y PPD deben tener una carta única en primarias

El exministro del Trabajo Osvaldo Andrade (PS) instó a su partido a llegar a un acuerdo con el Partido por la Democracia (PPD), para que ambos presenten una única candidatura presidencial en una eventual primaria oficialista, sea Carolina Tohá o incluso Claudio Orrego, "alternativa que a varios socialistas les parece interesante".

El llamado del otrora diputado se da tras la baja de la expresidenta Michelle Bachelet (PS) a candidatearse a un tercer período a La Moneda; y la postulación presidencial de Tohá (PPD), que renunció esta semana a su cargo de ministra del Interior.

"Necesitamos una candidatura única que enfrente a la derecha (...), ese objetivo político deben ser la preocupación y hay que ordenar las cosas en función de eso: una sola primaria en que concursen todas las alternativas y, en esa primaria, el PS y el PPD deberían tener una sola candidatura", opinó Andrade en La Tercera.

Sin embargo, el expresidente PS aún no se decanta por Tohá, "porque es una discusión que está recién iniciando. Ella ha hecho un esfuerzo, renunció a Interior, y habrá que considerar esa decisión. Pero la decisión política hoy es que el PS y el PPD concursen en esa primaria con una sola candidatura".

De hecho, el exministro fue más allá y manifestó: "Creo que es tiempo de que el PPD tome la decisión de reincorporarse al PS de una vez por todas. Facilitaría mucho esa sola candidatura", sin descartar que la fusión ocurra antes de la elecciones presidenciales en noviembre.

"No veo razón para que en el PS exista animadversión con Tohá"

Andrade, además, señaló al citado medio que "no sabe" por qué su colectivo aún no ha apoyado la candidatura de Carolina Tohá.

"Francamente, no lo sé. El PS es un partido viejo, de 90 años. Las decisiones que toma siempre son un tanto lentas. En consecuencia, estos procesos tienen que tener maduración. Creo que impactó mucho el error de la candidatura de (Alejandro) Guillier (en 2017). No tengo nada contra él, pero fue una decisión política equivocada", expresó el exministro.

No obstante, "en el caso específico de Carolina, no veo razón alguna para que exista esa animadversión. Ella es hija de un militante relevante del PS que fue asesinado en dictadura (José Tohá). No solo merece nuestro respeto, sino que nuestro afecto", aseguró.

Sin embargo, Andrade se definió como "un político de la vieja escuela, que piensa que el mejor candidato es el que puede ganar", y transparentó que el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, "es una alternativa que a varios socialistas les parece interesante".