Parlamentarias: Divisiones internas y límite a la reelección marcaron las inscripciones en la oposición

Ahora sí. Nuevo Pacto Social es el nombre del pacto de la ex Unidad Constituyente @Cooperativa pic.twitter.com/QFPJEBRX5N

Con menos dificultades que en la otra vereda, pero de igual forma con algunos entuertos, la oposición concluyó la definición de sus listas parlamentarias antes del plazo fijado por el Servicio Electoral, de cara a los comicios de noviembre.

Después del quiebre con el Partido Progresista (PRO), Unidad Constituyente volvió a renombrarse, esta vez como Nuevo Pacto Social. Uno de los afectados por el divorcio que causó la cuarta aventura presidencial de Marco Enríquez-Ominami está Alejandro Guillier, quien la tarde de este lunes confirmó que no repostularía al Senado por Antofagasta.

Declaración Pública



He tomado la decisión de no repostular al Senado de la República. Lo hago ante las dificultades observadas para construir una lista parlamentaria común de la centro izquierda, que aseguré una mayoría social y política de cara al proceso. pic.twitter.com/9zvtSrhEB5 — Alejandro Guillier (@guillier) August 23, 2021

Pero en la ex Concertación también pesa bastante el límite a la reelección, de manera que muchos diputados apostarán por un escaño en el Senado: en la Región Metropolitana, postularán por la DC Eugenio Ortega Frei y Gabriel Silber; por el PPD, la presidenta de la colectividad, Natalia Piergentili, y Alberto Pizarro; por el PS va Paulina Vodanovic, y por Nuevo Trato y el Partido Liberal va Verónica Pardo, ex candidata a la alcaldía de Providencia.

TENSIONES EN EL PARTIDO SOCIALISTA

Una de las negociaciones más enredadas para la Cámara Alta se dio en el Biobío, donde la nómina finalmente la componen los diputados José Miguel Ortiz (DC) y Gastón Saavedra (PS), dejando abajo a su correligionario Manuel Monsalve, uno de los jefes de campaña de la ex presidenciable Paula Narváez.

Particularmente tras las discusiones de ayer, lo que transmiten en el entorno de Narváez es que ha habido una suerte de "venganza" desde la dirigencia socialista hacia quienes apoyaron a la ex vocera de Gobierno de cara a la consulta del fin de semana, lo que no sólo pesó dentro de la tienda, sino que también en la interna de Nuevo Trato y en el Partido Liberal.

También quedó fuera de la carrera parlamentaria Maya Fernández, quien reveló en la última jornada que no va a repostular a la Cámara de Diputados.

Las razones de Maya Fernández que no repostulará como diputada ni tampoco buscará llegar al senado. @Cooperativa pic.twitter.com/nWhUj80jmv — Valentina Godoy B (@valegodoyb) August 23, 2021

Más tranquilas estarían las aguas en el PPD, partido que pretende levantar en la Cámara Baja a la ex ministra de Salud Helia Molina en Distrito 10, al ex candidato a la Constituyente Jaime Coloma en el Distrito 12, y al también ex ministro de Salud Álvaro Erazo en el Distrito 9.

BORIC DESTACA "COHESIÓN" DE LA LISTA DE APRUEBO DIGNIDAD

Por otro lado, en Apruebo Dignidad habrían definido "exitosamente" su lista única la madrugada de este lunes, y los pocos aspectos que los entramparon en parte fueron el determinar quiénes iban de cabeza de cada lista, y la edad de los militantes que buscaban llevar al Senado.

Como estaba previsto, a la circunscripción senatorial de la RM postularán por el PC Guillermo Teillier y la ex ministra de la Mujer Claudia Pascual; el mismo escaño pretenden conseguir la ex candidata a la gobernación de la capital Karina Oliva (Comunes) y el antes asesor de Daniel Jadue, Gonzalo Martner; también van por ese espacio el ex timonel de RD Sebastián Depolo -sustituyendo al diputado Miguel Crispi- y Margarita Portuguez, actual líder de ese mismo partido.

En el caso de la Cámara de Diputados, se destacan en el Frente Amplio los postulantes al Distrito 10 Emilia Schneider (Comunes) y René Naranjo (Ind).

"Estamos contentos porque la elección presidencial ya entra en tierra derecha, pero además porque hemos inscrito una lista única como pacto Apruebo Dignidad, que es una lista paritaria y que da cuenta de la cohesión y la unidad del proyecto político que estamos conformando para cambiar Chile", destacó el candidato presidencial del bloque, Gabriel Boric (CS).

Según el diputado por Magallanes, "de ahora en adelante, mi tarea va a ser poner ideas en el debate, ser convocante y sumar".

EVENTUALES ACCIONES DEL FA CONTRA LIBERALES

Si bien hubo dificultades mínimas en sus propuestas al Congreso, el momento más complicado para el Frente Amplio se dio en la inscripción de cores, pues quedaron "atados" al Partido Liberal, que abandonó esa coalición a fines del 2020.

Esto, después de que se determinara que el Servel no podía desinscribir los pactos comprometidos en septiembre pasado, y el que el PL no subiera a sus postulantes generó la caída de la lista completa.

A pesar de que el plazo de inscripciones ya finalizó, el Frente Amplio pretende resolver este asunto con la ayuda de abogados.