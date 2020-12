Plataforma de ex frenteamplistas suma a integrantes del gabinete de Bachelet II

Casi un mes después de que abandonaran el Frente Amplio por la alianza electoral que la coalición más tarde conformó con el Partido Comunista, los diputados liberales Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales, y los ex RD Pablo Vidal y Natalia Castillo, lanzaron la plataforma "Nuevo Trato" con miras al proceso constituyente.

Otras figuras de la centroizquierda también se sumaron a este referente, y entre ellas, El Mercurio destaca a dos integrantes del gabinete de Bachelet II: el ex ministro del Medio Ambiente Marcelo Mena y la ex subsecretaria de Educación Valentina Quiroga, quien además dirigió la fundación de la ex Mandataria, Horizonte Ciudadano, desde su génesis en 2018 hasta marzo de este año.

Unir y renovar a la centroizquierda para darle a la mayoría en Chile una opción para cumplir con los anhelos de cambio. #UnNuevoTrato para el Chile que soñamos. pic.twitter.com/4S40lZnBd4 — El Nuevo Trato (@ElnuevoTrato) December 30, 2020

Sobre si esta plataforma tendrá alguna postura en el debate presidencial, tomando en cuenta la reciente llegada a la carrera de la también ex ministra de Bachelet Paula Narváez (PS), el diputado Vidal se limitó a señalar que "estamos concentrados en que el día 11 de enero se inscriban listas con la unidad más amplia del mundo progresista de Chile".

También sobresalen entre los miembros del referente el Premio Nacional de Humanidades Agustín Squella, la periodista Lucía López, el alcalde de Renca, Claudio Castro, el ex director de The Clinic Patricio Fernández y el escritor Jorge Baradit.

PELIGRA LA PRESENCIA LIBERAL EN LAS MUNICIPALES

Pero no todo es positivo para los ex frenteamplistas, pues en paralelo al lanzamiento de "Nuevo Trato", el Servicio Electoral no aceptó el retiro del Partido Liberal del pacto municipal firmado por el FA el 30 de septiembre, tras las fallidas negociaciones con el resto de la oposición.

Esto significa que la tienda deberá negociar sus cupos con la coalición que dejó para lograr acceder a las elecciones de alcaldes y concejales del 2021.

Hasta ahora, ha trascendido que el FA está abierto a aceptar las candidaturas a concejales en la ciudad de Arica, zona que representa el diputado Mirosevic; sin embargo, el Servel además requiere las firmas de los otros partidos que componen el pacto para aprobar la lista, lo que se prevé que podría causar roces.

SÁNCHEZ IRÍA POR LA CONSTITUYENTE

En lo que respecta a las presidenciales, El Mercurio afirma que la ex abanderada Beatriz Sánchez declinó representar al FA nuevamente en esas elecciones, y optó en cambio por una candidatura a la Convención Constitucional, por un distrito de la Región Metropolitana.

El anuncio podría darse entre el lunes y el martes de la próxima semana, y el matutino apunta a que baraja competir por La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, comunas que conforman el Distrito 12 de la capital.

Previo a esta esperada confirmación, Sánchez ya ha tenido varias actividades esta semana con otros candidatos del FA a la Constituyente, y ha insistido en que la elección para ese órgano es más relevante que las presidenciales.

Con la eventual salida de la ex candidata de la carrera a La Moneda, Convergencia Social, Comunes y Revolución Democrática deberían presentar su propia carta para las primarias del FA, para las que hasta ahora solo ha confirmado su postulación el diputado de Unir Marcelo Díaz.