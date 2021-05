El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reafirmó en El Primer Café que su colectividad respaldará a cualquier abanderado de centroizquierda que pase a la segunda vuelta presidencial, aunque no sea Daniel Jadue. Indicó que éste es un compromiso tanto de la colectividad como del propio abanderado: "En un evento de que en segunda vuelta la candidatura de la oposición no sea él -incluyendo a la candidatura democratacristiana-, votaremos activamente para impedir que la derecha continúe en esta tortura que tiene a la sociedad chilena", sentenció el ex diputado.

