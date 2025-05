Pese a diferencias, Mulet reafirma compromiso de apoyar a Jara si gana primarias

El candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el diputado Jaime Mulet, comentó en Cooperativa que -pese a sus diferencias- apoyará a la abanderada del PC, Jeannette Jara, si gana las primarias del oficialismo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Mulet aclaró sus críticas a las palabras de Jara sobre su origen "popular", ya que "de alguna manera invisibiliza la historia del resto. Yo no vengo de un sector popular, pero vengo de una clase media esforzada, de regiones, que he tenido que forjar mi vida política con mucho esfuerzo (...) tratar de poner en duda al resto, no es que me haya molestado, sino es que aquí se hace presente y valorizar mi situación y la de cualquier otro".

Sobre la carrera presidencial y un posible apoyo a Jara, "yo tengo ese compromiso y lo pensé mucho, si competir en la primaria, porque obviamente si gana el Partido Comunista hay que apoyar a la candidata, pero lo definí de esa manera porque creo que era el mejor camino".

"Existe una posibilidad de que pueda pasar la derecha o dos candidatos de derecha a la segunda vuelta. Si llegara a ganar, cosa que no creo, Jeannette Jara, ella no sería la candidata del Partido Comunista, sería la candidata de un conjunto de partidos", sostuvo.

"Yo no soy comunista, no soy marxista, pero entiendo que puedo colaborar en lo programático y hacer un proyecto de naturaleza común", insistió.

Complejo proceso en la DC

El exmilitante DC recordó que los militantes "históricos" de ese partido que entregaron su apoyo a Carolina Tohá ya no forman parte de la falange, por lo que no se debe tomar esta situación como una postura de partido.

Mulet recalcó que "la Democracia Cristiana está en un proceso complejo, de decisión, pero no deja de ser interesante. U opta por llegar a un entendimiento de carácter electoral, así como lo ha hecho el Partido Radical en los últimos años recurrentemente y renunciar a poner en primer lugar la defensa de un ideario, de una línea política que tiene que ver con una ideología (...) o derechamente negocia para sobrevivir, cuatro, cinco, seis o siete cupos y entra en una política transaccional".

"Nunca he cambiado mi base ideológica, pero obviamente tomamos caminos distintos", insistió.