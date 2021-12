El reconocido cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido como Residente, no quiso quedar fuera del ambiente previo al balotaje de este 19 de diciembre. A través de su cuenta en Instagram, el rapero criticó la candidatura de José Antonio Kast e hizo un llamado a votar por Gabriel Boric. "No puedo quedarme callado ante la posibilidad de otro Pinochet. No sólo sería el retroceso de un país entero, sino que sería un golpe fuertísimo a todos nuestros países, porque cada dictador que existe en América Latina le duele a todo el continente", disparó el ex Calle 13.

