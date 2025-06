Resurge contraste por acuerdo Codelco-SQM en debate entre Matthei y Tohá

Las candidatas presidenciales Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Carolina Tohá (Socialismo Democrático) debatieron en la mañana de este miércoles en Icare sobre permisología y crecimiento económico, donde resurgió el debate por el acuerdo Codelco-SQM.

En una conversación de 50 minutos, antecedida por la presentación de un informe con 30 propuestas realizadas por Horizontal, ambas candidatas se turnaron para responder preguntas realizadas por la expresidenta del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), Karen Thal.

Respecto a los proyectos que están actualmente en tramitación, Tohá llamó a que se aprueben prontamente y sean una base para el próximo Gobierno; mientras que Matthei manifestó que ojalá se rechacen las iniciativas relativas al Consejo de Monumentos Nacionales y las concesiones marítimas.

Sobre las iniciativas en tramitación, la candidata presidencial del PPD detalló: "Está permiso sectorial, permisos ambientales, la ley de Monumentos Nacionales, el tema de las concesiones marítimas y el de la agencia de políticas públicas".

"Sería un enorme avance que esos proyectos estuvieran despachados para que la próxima administración vaya más allá, y yo creo que sí se requiere ir más allá", señaló.

Por su parte, Matthei se refirió a específicamente a ciertas iniciativas: "Al menos cuatro proyectos: hay dos que van en la dirección correcta, pero muy tímidos, y hay dos que van en la dirección incorrecta. Ojalá que no se apruebe el proyecto de Monumentos Nacionales, porque incluso aumenta el número de personas que van a estar en el Consejo de Monumentos Nacionales, y el proyecto de concesiones marítimas no resuelve nada".

Acuerdo Codelco-SQM

En cuanto al acuerdo para la explotación del Salar de Atacama, la candidata de Chile Vamos señaló que "no tengo ningún problema con SQM" y declaró que "le pediría a Carolina que no se enoje. Yo no estoy peleando con ella, no estoy peleando con este Gobierno, no estoy peleando con nadie, quiero sacar al país adelante".

"También le pediría que, por favor, no distorsione los argumentos. Yo en ningún momento he dicho que hay que echar a la gente de izquierda ni poner gente de derecha", arremetió.

Asimismo, Matthei argumentó su postura: "Cuando estoy hablando del litio no me opongo porque sí, eso se hace siempre mediante una licitación. Y si se la puede ganar SQM, no tengo ningún problema, pero que haya una licitación abierta, donde todo el mundo sepa cuáles son las bases".

Por su parte, la abanderada del Socialismo Democrático declaró que "a mí sí me enoja una forma de debatir que veo en Chile, que creo que nos tiene trancados. Creo que es inconducente, que frustra a la gente, genera ilusión de dónde están las soluciones y después nos lleva a no tener resultados".

"Yo sí tengo hartos problemas con SQM, no me gusta nada esa empresa, pero para Chile, para el interés nacional, esta era la manera de avanzar", afirmó.

Proyecto de simplificación regulatoria

En paralelo, este miércoles la Sala de la Cámara de Diputados abordó el veto presidencial al proyecto de ley de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica que, de acuerdo a lo planteado por la oposición, suprime dos disposiciones permanentes que buscan flexibilizar la ejecución de proyectos en zonas consideradas humedales e incentivar el uso eficiente del agua en zonas declaradas de prohibición.

Dicha tramitación fue debatida ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara y se rechazó por cinco votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.