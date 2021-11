Sichel reafirmó críticas a Kast: Parece que el programa no fue pensado para gobernar

El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reafirmó sus críticas al presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast, debido a sus propuestas de programa.

En un desayuno con Chilevisión, pero que el aspirante a La Moneda emitió a través de sus redes sociales, comentó que "uno ve varias discusiones del programa y cuando uno ve que no se sustentan económicamente, o lo que vimos en el debate cuando le preguntaron si va a hacer las centrales termoeléctricas y no lo sabía, te empiezas a dar cuenta que hay un vacío en el programa y que parece ser que no fue pensado para gobernar. Hay convicciones que me parecen antiguas".

Junto con esto, detalló la importancia de esta elección: "Se juegan los próximos 30 años, creo que esta es la elección más importante porque está marcando nuevos ciclos. Hay harta polarización, hay varias posiciones de extremos, pero esperamos que haya un futuro tranquilo y de esperanza y que la gente vaya a votar"

Sichel votará en horas de la mañana de este domingo en Las Condes.