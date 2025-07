Tohá reitera respaldo a Jara pese a su rol fuera de la "primera línea"

La exministra del Interior y exabanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), reiteró este lunes que tendrá un rol fuera de la "primera línea" en la campaña presidencial de Jeannette Jara (PC), aunque aclaró que esto no significa que no respalde la candidatura o no contribuya en el proceso.

En su regreso público tras ser derrotada en las primarias del oficialismo, la otrora autoridad reconoció que el resultado en dicha instancia fue "muy claro", por lo que no le corresponde jugar un papel protagónico en la campaña.

Respecto a la elección general que está por delante, la calificó como "abierta" y sostuvo que "la centroizquierda tiene una posibilidad de disputar esa elección" y que "hay que hacer todos los esfuerzos para buscar ganarla".

Asimismo, advirtió que el éxito dependerá de que la centroizquierda "logre ofrecerle al país un proyecto que sea un proyecto nacional que traiga progreso, que traiga justicia social".

Enfatizó su compromiso, señalando que "todos tenemos que contribuir a eso y yo ciertamente voy a contribuir".

Finalmente, reiteró que su rol actual "no es la primera línea", pero aclaró que "eso es muy distinto a decir que no voy a contribuir. Haré todo lo que esté a mi alcance dentro de la condición actual en que estoy".

"Sé que voy a contar con su apoyo"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), valoró este lunes el respaldo entregado por Carolina Tohá.

"Lo que les puedo decir es que lo que yo he escuchado de ella: que está a disposición de apoyar, como siempre lo conversamos previamente, lo cual agradezco", afirmó la abanderada comunista, que dijo entender también que después de una campaña "todos los candidatos toman un aire" y necesitan "descansar un poco, hacer evaluaciones y despejar para lo que viene".

Sobre las diferencias que surgieron durante el período de primarias, en la que Tohá expresó reservas respecto a que el PC gobernara el país, Jara fue enfática: "Para mí todo lo que se dijo durante la primaria, no es que no debiera haber límites, pero lo entiendo en un contexto electoral y para mí lo doy por pasado", declaró.

"Sé que voy a contar con su apoyo", puntualizó.

Enfocándose en el futuro, la candidata subrayó la importancia de la colaboración, asegurando que "ahora solo nos queda construir unidad, que además va muy bien aspectada".

En paralelo, Jara sostuvo diversas reuniones durante la jornada, en el marco de su trabajo para conformar equipos, elaborar un programa de gobierno y avanzar en la posibilidad de una lista parlamentaria única para el bloque.

Uno de estos encuentros fue con Ana Lya Uriarte, quien en su momento formó parte del equipo de trabajo de la exministra Tohá.