UDI dice tener "evidencia empírica" de "cuentas financiadas por el Gobierno" para atacar a Matthei

La exdiputada María José Hoffmann, vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), lanzó en El Primer Café de Cooperativa una grave acusación contra el Gobierno, sugiriendo una orquestación en redes sociales con "bots" financiados por el Estado para atacar a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

La dirigenta respaldó las declaraciones del jefe de campaña de Matthei, Diego Paulsen, quien ayer afirmó tener datos de "ataques de redes sociales concertados" desde cuentas vinculadas a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y la Secretaría de Comunicaciones (Secom) con este fin.

"Nosotros tenemos evidencia empírica de que hay cuentas que están financiadas por el Gobierno, y eso tiene que demostrarse donde se ha anunciado por parte del jefe de campaña", dijo hoy Hoffmann, quien aseguró que no le sorprendería esta práctica.

"Si los ministros están dedicados a atacar a Evelyn Matthei, quien es a la que más le tienen miedo, no me sorprendería que aquí hubiese una orquestación en redes sociales", apuntó la excandidata a gobernadora de Valparaíso.

"La información que ha dado el jefe de campaña tiene que entregarse no sólo a la Contraloría, porque cuando la Contraloría dice 'prescindencia' no significa sólo no hacer campaña por tu candidato, sino que tampoco es estar todo el día dedicado a atacar a la otra candidata, que en este caso es la candidata más fuerte de la oposición. Yo creo que estos antecedentes deberían entregarlos, incluso, al Ministerio Público para que de verdad puedan ser analizados", enfatizó.