Nicolás Maduro enfrenta a la Justicia estadounidense tras su captura

El líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, enfrentan este lunes a la Justicia estadounidense, como sospechosos de coordinar una red de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, cargos que se les formularán después de la bullada captura del chavista por parte de EE.UU.

Ambos arribaron al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, bajo un estricto protocolo de seguridad, que incluyó un traslado en helicóptero, una fuerte escolta policial, y varios desvíos en los alrededores de la corte.

Está previsto que la inédita comparecencia de Maduro comience a las 12:00 hora local (14:00 hora chilena), audiencia esperada por muchos después de su detención del pasado sábado en Caracas, y su posterior traslado a la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC).

La causa es instruida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, descrito como un especialista en casos complejos, de alto perfil, y quien ha tratado procesos relacionados con el crimen organizado y delitos transnacionales.

Por otro lado, el propio tribunal de Nueva York ha sido históricamente escenario de juicios mediáticos, como los celebrados contra el narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández o el exproductor Harvey Weinstein.

Guterres pide respetar el derecho internacional

En paralelo a la audiencia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sesiona en Nueva York, oportunidad en que la subsecretaria para Asuntos Políticos del organismo, Rosemary A. DiCarlo, expresó la "profunda preocupación" del secretario general, António Guterres, por la acción militar de EE.UU. en Venezuela.

Además, subrayó la necesidad de "respetar el derecho internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados".

"Venezuela ha experimentado décadas de inestabilidad interna y turbulencias sociales y económicas. La democracia ha sido socavada, millones de venezolanos han huido del país. La situación es crítica, pero aún es posible evitar una conflagración aún más amplia y de estructura", apunta Guterres.

Con todo, la ONU insta "a todos los actores venezolanos para que participen en un diálogo inclusivo y democrático en el que todos los sectores de la sociedad puedan decidir sobre su futuro. Ello implica el pleno respeto de los derechos humanos, el estado de derecho y la soberanía del pueblo venezolano".

También pidió a los países vecinos y a la comunidad internacional que "actúen en un espíritu de solidaridad, en cumplimiento de los principios, leyes y normas establecidos para promover la convivencia pacífica".