Yasna Provoste: Trabajamos decididamente por la unidad y por estar en segunda vuelta

La candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, enfatizó que están trabajando "por la unidad", dejando la puerta abierta a un eventual acuerdo con el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sin embargo, fue enfática en plantear que están enfocados en pasar "decididamente" a segunda vuelta.

"Estamos trabajando por la unidad y decididamente para estar en la papeleta en la segunda vuelta", declaró la candidata presidencial.

"A mí no me cabe ninguna duda que no solo los partidos de Nuevo Pacto Social, sino también el mundo independiente -como ya se ha sumado con gran entusiasmo a nuestra candidatura- va a dar una mayor gobernabilidad y un gobierno de mayorías, que garantice las transformaciones que nuestro país necesita, en paz y en tranquilidad", destacó Provoste.

Consultada respecto a sus declaraciones en que califica al Partido Comunista como extrema izquierda, la carta presidencial de la falange explicó que no le "cabe ninguna duda de que dentro del arco, el Partido Comunista hoy día se ubica en esa situación (en la extrema izquierda)".

"Hemos hecho gobierno con el Partido Comunista, y hoy día están en un bloque distinto. Nosotros estamos en Nuevo Pacto Social", insistió.